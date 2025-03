Omstreden oud-topvoetballer ziet enorm geldbedrag in rook opgaan door mislukte investering

Ryan Giggs was jarenlang een van de steunpilaren van het zo succesvolle Manchester United onder Sir Alex Ferguson, maar buiten het veld haalde hij vooral op negatieve wijze het nieuws. Dat is opnieuw gebeurd, want de Welshe voetballer is flink wat geld verloren door een mislukte investering.

Giggs, die 24 jaar voor Manchester United speelde en liefst dertien keer de Premier League won, besloot om in 2014 samen met twee vrienden het restaurant George's Dining Room in Manchester te beginnen. De oud-voetballer investeerde bijna 100.000 pond en lange tijd leek dat een prima keuze te zijn geweest. Het restaurant kwam de afgelopen tijd echter in zwaar weer.

Financiële tegenvaller

Het zag de schulden oplopen tot meer dan een half miljoen pond en de zaak sloot eind januari definitief de deuren vanwege 'onvoorziene omstandigheden'. Enkele weken geleden werd het bedrijf van Giggs en zijn vrienden definitief failliet verklaard.

Giggs kan dus fluiten naar de bijna 100.000 pond die hij in het bedrijf investeerde en ook voor de werknemers is het een flinke klap. Zij verliezen niet alleen hun baan, maar uit cijfers blijkt dat er in totaal nog zo'n 28.000 pond aan salaris niet is uitbetaald door het restaurant. Het lijkt er niet op dat ze nog op dat geld hoeven te rekenen, tenzij Giggs ergens nog een spaarpotje over heeft van alles dat hij in zijn carrière bij elkaar heeft gespeeld.

Affaire met vrouw van broer

Het is zeker niet de eerste keer dat het Manchester United-icoon op negatieve wijze het nieuws haalt. In 2011 kwam naar buiten dat hij zijn vrouw jarenlang bedrogen had. De persoon waarmee hij dat had gedaan deed misschien wel meer de wenkbrauwen fronsen dan het feit dat hij vreemd was gegaan. Giggs had namelijke lange tijd een affaire met de vrouw van zijn eigen broer.

Ontrouwe Kyle Walker voegt zich bij rijtje spraakmakende scheidingen: van affaire met schoonzus tot slimme geldtruc Engeland is al tijden in de ban van de scheiding van voetballer Kyle Walker. De voetballer van Manchester City bedroog zijn vrouw Annie meerdere keren en zij wil nu miljoenen zien. Het is niet de eerste keer dat een geklapt huwelijk van een voetballer de tongen losmaakt en speciaal voor die gelegenheid zetten wij een aantal opmerkelijke scheidingen op een rij.

De affaire met zijn schoonzus kwam pas enkele jaren later naar buiten toen bekend werd dat hij zijn vrouw ook nog bedrogen had met een realityster. Hij betaalde veel geld aan de Britse media om dat niet naar buiten te brengen, maar uiteindelijk werd er toch over bericht. Zijn vrouw vergaf hem al zijn fouten, maar scheidde enkele jaren later alsnog van hem toen duidelijk werd dat hij opnieuw een scheve schaats had gereden.

Beschuldiging van mishandeling

De oud-voetballer werd in 2020 ook nog gearresteerd vanwege beschuldigingen dat hij een ex-vriendin en haar zus mishandeld had. Hij was op dat moment bondscoach van Wales, maar werd door de bond vanwege de aantijgingen uit zijn functie gezet. Giggs werd uiteindelijk vrijgesproken nadat zijn ex aangaf dat ze niet wilde getuigen.