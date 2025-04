Gouden olympiër maakte einde aan jarenlange relatie vanwege Onlyfans: 'Kan het niet ontkennen'

Nicola Adams vocht in haar carrière al met menig probleem, maar het Onlyfans-account van haar verloofde Ella Baig zat de olympisch kampioene boksen het meest dwars. Dat onthult de Britse in een interview. Het actief zijn op de seksueel getinte website kostte hun de relatie, is Adams sterk van overtuigd.

Zeven jaar lang waren Adams en Baig samen, voordat de relatie klapte. Ella postte naaktfoto's op Onlyfans en chatte in seksuele praatjes. "Ik ben altijd heel steunend geweest in haar carrière en in de keuzes die ze maakte, zelfs in haar werk voor Onlyfans", zegt Adams nu in gesprek met The Sun over het einde van hun relatie. "Maar hoe erg ik haar ook respecteer voor wat ze doet, ik kan het niet ontkennen dat het impact heeft gehad."

'Hoe houdbaar is het?'

Adams noemt haar inmiddels ex-verloofde een fantastische vrouw en zegt dat ze Baig bewondert voor haar zelfvertrouwen en onafhankelijkheid. "Ik heb mezelf altijd gezien als mentaal sterk, maar ik heb deze situatie toch wel uitdagend gevonden. Ik moest ook bedenken hoe houdbaar het was, zeker omdat we onze zoon samen opvoeden." Adams en Baig hebben samen een zoon. "Ouderschap verandert je perspectief op zoveel verschillende gebieden. Ik moest eerlijk naar mezelf zijn en wat het beste voor onze familie zou zijn."

'Onze trauma's verwerken'

Ze wilde haar verloofde niet laten vallen. Ze onthult dat ze het maandenlang hebben geprobeerd goed te maken, ook via therapie. Maar het lukte niet. De olympisch bokskampioene van 2012 en 2016 voelde de break-up steeds dichterbij komen. "Vijf maanden geleden viel het woord voor het eerst en daarna is de beslissing geleidelijk aan genomen. Het is nu het beste dat we uit elkaar zijn, want dan is het een stuk makkelijker om zelf beter te worden. We zijn samen en alleen naar therapie gegaan om onze trauma's te verwerken. We besloten dat het makkelijker was voor ons om uit elkaar te gaan."