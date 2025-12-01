Voor één iemand is het staken van Ajax - FC Groningen een groot verdriet geweest. Door de vele vuurwerkstukken vanuit de harde kern in de Johan Cruijff Arena viel een allerlaatste bezoek van een doodziek persoon in het water. Een vrijwilliger van De Wensenambulance doet zijn verdrietige verhaal daags nadat scheidsrechter Bas Nijhuis niet anders kon dan de wedstrijd te schrappen.

Ajax - FC Groningen mag dan dinsdag om 14.30 uur weer hervat worden, het gebeurt zonder fans. Ook zonder de 84-jarige Peter. Het was eindelijk gelukt om hem nog één keer naar zijn favoriete club te brengen voor een wedstrijdbezoek. Echter kon het hele opgetuigde plan al binnen vijf minuten na de aftrap in de prullenbak. De vermoeiende reis uit het hospice in zijn laatste dagen bleken voor niets.

'Hij had er zo naar uitgekeken'

"Toen de wedstrijd begon, zag ik hem opfleuren. Hij had er zo naar uitgekeken. Maar na vijf minuten begon de ellende met het vuurwerk, precies aan de overkant van waar wij zaten", zegt vrijwilliger André van der Gun in gesprek met het Algemeen Dagblad. Hij was de hele tijd bij Peter, maar zag het ook al snel helemaal misgaan toen na de hervatting de vuurpijlen alweer boven het veld vlogen.

'De Arena snel verlaten'

"Er werd omgeroepen dat de wedstrijd zou worden hervat, maar dat er geen vuurwerk meer mocht worden afgestoken. Het duurde tien seconden voor de eerste pijlen weer de lucht in gingen. Ik keek mijn verpleegkundige aan en zei: ‘Laten we hier zo snel mogelijk vertrekken.’ Met hulp van de stewards konden we de Arena snel verlaten.”

'Dit was echt zijn laatste wens'

De 84-jarige Peter was volgens zijn zoon zeer teleurgesteld dat zijn laatste tripje naar Ajax verpest werd. "Hij wist vrij zeker dat dit het laatste uitstapje van zijn vader zou zijn. Dit was echt zijn laatste wens. Zijn zoon moest nog met de trein naar Emmen en is niet met de ambulance mee terug gegaan. Ik hoop echt dat hij nog thuis is gekomen, met al die treinproblemen in het noorden.”

'Ontzettend verdrietig'

Volgens vrijwilliger André verpesten 'een groepje raddraaiers' nu de laatste wens van de patiënt. "Normaal maak je mensen blij, ze doen nog één keer iets leuks met hun familie of vrienden. Nu zag ik bij deze meneer de teleurstelling. Ontzettend verdrietig."