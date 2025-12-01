Incidenten met vuurwerk in stadions, zoals tijdens het duel tussen Ajax en FC Groningen, zijn moeilijk te voorkomen. Dat vertelt Vincent van der Vlies, teamleider veiligheid en crisismanagement bij Berenschot, dat onderzoek doet naar voetbalgeweld en veiligheid in stadions. Volgens hem zullen preventieve maatregelen, zoals fouilleren, waarschijnlijk niet voldoende zijn om dergelijke incidenten in de toekomst te vermijden.

Het duel in de Johan Cruijff Arena werd na zes minuten stilgelegd, omdat in het vak van de harde kern van Ajax (Zuid 1, ook wel bekend als de F-Side) veel vuurwerk werd afgestoken. Na een onderbreking van veertig minuten ging het opnieuw mis en werd de wedstrijd definitief gestaakt.

Begin november werd een thuiswedstrijd van Ajax tegen sc Heerenveen ook al onderbroken omdat fans van de F-Side van Ajax veel vuurwerk afstaken als eerbetoon aan een overleden supporter. Ondanks preventieve maatregelen, zoals fouilleren van supporters en de inzet van honden om vuurwerk op te sporen, lukt het voetbalclubs niet altijd grote vuurwerkincidenten te voorkomen.

Kinderen betrokken

Volgens Van der Vlies zijn er allerlei manieren waarop vuurwerk het stadion binnen kan komen. Klein spul kan bijvoorbeeld verstopt worden onder een dikke jas. Maar ook bij de billen of geslachtsdelen, waar niet wordt gefouilleerd. Verder hoort de teamleider dat het soms ook wordt meegegeven aan kinderen.

Bij excessen zoals zondag gaat het om veel zwaarder vuurwerk, waarvoor andere trucs worden gebruikt. "Bij eerdere wedstrijden hebben we bijvoorbeeld gezien dat het in tassen over de hekken wordt gegooid of dat het vooraf in het stadion wordt verstopt", zegt Van der Vlies. Er gaan volgens de onderzoeker ook verhalen dat stewards onder druk worden gezet om niet in te grijpen, en dat toeleveranciers soms worden ingezet om iets mee naar binnen te nemen. "Maar dit zijn geruchten, het is nooit bewezen."

'Dat wil niemand'

Vuurwerk hoort voor een deel van de supporters bij voetbal, het is een cultureel fenomeen. "Dat maakt het zo lastig om het uit te bannen." Met beter fouilleren kom je er niet, zegt hij. "Mensen opsporen en stadionverboden uitdelen gebeurt ook al, maar dat helpt niet om het fenomeen uit te bannen."

Puntenaftrek zou wel soelaas kunnen bieden, denkt hij. "Niemand is gebaat bij collectief straffen, maar als laatste redmiddel zou het effect kunnen hebben. Anders gaat het wellicht een keer echt fout en vallen er slachtoffers, dat wil niemand." Maandag werd duidelijk dat er mogelijk zoveel vuurwerk in de ArenA was, omdat mensen zonder toegangsbewijs naar binnen konden komen door een nooduitgang te forceren.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.