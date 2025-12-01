Ajax grijpt keihard in na de wanorde op de tribunes zondagavond tijdens het duel met FC Groningen. De vele vuurwerkshows van de fans legden het duel meerdere malen stil en zorgden zelfs voor een definitieve staking. Nog voor de onderzoeken afgerond zijn, neemt Ajax maatregelen. Met grote gevolgen voor de Klassieker tegen Feyenoord.

Ajax - FC Groningen wordt dinsdagmiddag om 14.30 uur zonder publiek afgemaakt en daarna kan de blik weer op de volgende thuiswedstrijd. Dat is niet de minste: op zondag 12 december komt aartsrivaal Feyenoord op bezoek. Het duel in de Johan Cruijff Arena gaat er anders uitzien, want de hele korte zijde waar normaliter de harde kern huisvest, blijft tijdens De Klassieker leeg.

Deel tribune leeg

Ajax houdt een deel van het stadion bij de thuiswedstrijd tegen Feyenoord op zondag 14 december leeg. Het gaat om de vakken 125 tot en met 129 op de eerste ring zuid. Daar zit de harde kern, de F-Side. Ajax heeft dat besluit genomen na de vuurwerkactie van zondag tegen FC Groningen. Dat duel werd na zes minuten gestaakt nadat er vanaf de F-Side massaal vuurwerk werd afgestoken. Daarnaast wordt de traditionele open training voorafgaand aan De Klassieker nu besloten afgewerkt. De fans kunnen de spelers dus geen laatste hart onder de riem steken.

Geen uitsupporters

Er zijn traditiegetrouw geen supporters van uitploeg Feyenoord welkom in het Amsterdamse stadion. Andersom is dat in De Kuip ook al jarenlang het geval. De eerstvolgende keer dat er weer Ajax-fans op de Zuid-tribune plaats kunnen nemen, is in 2026. Ajax speelt voor de winterstop alleen nog in de Johan Cruijff Arena tegen Feyenoord, de rest van de duels zijn op vreemde bodem. Op 17 januari is de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles de hervatting na de winterstop.

Verloren seizoen

Ajax staat na dertien gespeelde duels op 20 punten, Feyenoord heeft er na veertien duels 31 verzameld en heeft dus een riante voorsprong op de aartsrivaal. Als de Amsterdammers nog iets van het seizoen willen maken, móét er van de Rotterdammers gewonnen worden.

