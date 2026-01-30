Er barstte vrijdagavond een groot feest los in de studio van Vandaag Inside. Dat had alles te maken met een mooie mijlpaal voor boegbeeld Johan Derksen. Toch kon één vaste gast niet meedoen in het feestgedruis.

Presentator Wilfred Genee was nog met bargast Thomas van Groningen in gesprek over de politiek in Nederland toen er plots feestmuziek klonk in de studio. Dit keer was het geen nummer van Genee, zoals eerder in de uitzending, maar een verjaardagslied voor Derksen.

Het vaste gezicht van VI wordt zaterdag namelijk 77 jaar oud en dat konden ze in de uitzending van vrijdag niet zomaar voorbij laten gaan. Er werden feesttoeters en gebakjes uitgedeeld in de studio. "Een klein voorschotje", zegt Genee, terwijl er ook een cadeau aan Derksen wordt overhandigd.

Als hij die heeft uitgepakt blijkt het een doosje sigaren te zijn. "Ja dat zijn de goeie", zegt hij met een grote glimlach op zijn gezicht. Als iedereen een stukje taart heeft gekregen gaat het gesprek over de formatie gewoon weer verder alsof er niets is gebeurd. Aan het einde van de uitzending blijkt overigens dat toch niet iedereen een taartje heeft gekregen.

'We houden rekening met jou'

"Ik ben de enige die geen taartje heeft gekregen volgens mij. Iedereen heeft taart gekregen, behalve ik", zegt Van Groningen vanaf de bar. "Ja we houden rekening met jou", lacht Genee. "Dat begrijp je toch wel, of niet? We proberen je te helpen. Je kan die Ozempic wel blijven spuiten maar dat heeft geen nut natuurlijk."

Van Groningen vertelde eind december nog openhartig over zijn gewicht. Hij was op dat moment tien kilo afgevallen nadat hij een jaar het medicijn Ozempic had gebruikt. "Ik ben een tijd lang, terwijl ik dat gebruikte, bij gaan houden wat ik nou eet iedere dag. En ik probeer dat nu op eigen kracht voort te zetten", zei hij toen.