Scheidsrechter Bas Nijhuis is een tijdje uitgeschakeld met een vervelende blessure. De mannen van Vandaag Inside staken hem een hart onder de riem met een speciaal pakket. In de uitzending krijgt hij ook nog hulp aangeboden uit onverwachte hoek.

Nijhuis zou komend weekend de topper tussen PSV en Feyenoord fluiten, maar woensdag kwam plotseling het nieuws dat hij zijn achillespees heeft gescheurd tijdens een conditietest. Om Nijhuis een hart onder de riem te steken, heeft het programma VI, waar de arbiter regelmatig te gast is, een pakket voor hem samengesteld.

Daar zat ook een opmerkelijk voorwerp in: een zelfbevredigingsmachine. Donderdag werd het pakket overhandigd aan Nijhuis, die erg blij was met de verrassing. "Toppers, wat heeft Johan er in gedaan? Ah, hier is-ie. Als ik hier niet beter van word... Hier kom ik de dag wel mee door", zegt hij. Hij is ook blij met het eten en drinken in de mand.

Voorlopig zal hij nog wel wat tijd op de bank door moeten brengen. Zijn been is namelijk helemaal ingepakt. In de uitzending van VI maken ze zich daar wel wat zorgen over, niet alleen vanwege de werkzaamheden van Nijhuis op het voetbalveld, maar ook op zijn boerderij.

Vrijwilliger

"Het is wel sneu want normaal is hij de hele dag bezig op die boerderij van hem", zegt bargast Raymond Mens. "Met die paarden, ezels, varkens, geiten..." "Iemand zal die beesten nu moeten voederen voor hem", reageert Derksen. Mens biedt zich aan als vrijwilliger. "Als Bas dat wil dan doe ik dat. Ik hou sowieso van dieren, dus ik doe het met liefde."

PSV - Feyenoord

Allard Lindhout vervangt Nijhuis bij PSV -Feyenoord. De wedstrijd tussen de nummers 1 en 2 van de Eredivisie begint zondag om 14.30 uur. PSV heeft voorafgaand aan de topper veertien punten voorsprong op Feyenoord.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.