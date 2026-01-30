Ex-voetballer Jan Boskamp (77) kwam voorheen regelmatig op televisie, maar is inmiddels naar de achtergrond verdwenen. In de podcast KieftJansenEgmondGijp is hun vriend echter wel weer onderwerp van gesprek.

Aanvankelijk gaat het in de podcast om zijn reputatie als grote eter. "Hij is 35 kilo afgevallen. Hij is een klein Jantje afgevallen. Een hele Sylvie Meis is hij kwijt", stelt René van der Gijp.

Auteur Michel van Egmond zegt: "Dat is een van de aardigste mensen die er ooit op aarde rondgelopen hebben." Gijp beaamt dat. "Het mooiste is als je hem belt. Een normaal mens zegt op de vraag hoe het met je gaat: 'Ja prima'. Maar hij zegt: 'Ik ben van de week weer flauwgevallen. Ik pleur elke keer in mekaar!' Dat vind ik zó goed."

Van Egmond herinnert zich een afspraak met Boskamp toen laatstgenoemde net een operatie had ondergaan. "Het was in de buurt van zijn maag. Ik wilde eerst afbellen. Hij zei dat het niet nodig is. We gingen lunchen en ik dacht dat hij wel een groentesoepje zou nemen, of bouillon of iets magers. Maar nee: een hele grote steak béarnaise. Dat ging prima. Patat erbij, de frituurpan slaat automatisch aan als hij de auto parkeert."

Ze gingen op pad en later die dag zei Boskamp dat hij pijn in zijn maag had. "Ja, dat zou kunnen door die steak van 2,5 kilo", antwoordde Van Egmond. "Hij ging naar de wc. En hij is zo populair in België, dat is niet normaal. Hij komt terug en er staat een hele rij. Hij geeft gewoon commentaar hoe het gelopen is. Gaat het Jan? Mrooah! Gewoon een recensie geven van hoe het gelopen is."

Podcast

Nicky van der Gijp, de zoon van René van der Gijp, gaf onlangs een update over de situatie van Boskamp. In de talkshow De Oranjewinter van presentatrice Hélène Hendriks legde hij uit waarom Boskamp al een tijdje ontbrak in zijn podcast.

"Het klopt dat je hem al lang niet hebt gehoord. De man is 77. Als je zo oud bent, heb je af en toe kwaaltjes. Zoals elk oud persoon. Dat had hij nu ook. Het gaat gelukkig nu weer goed met hem."