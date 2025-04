Grootheid Ed Sheeran wil op één voorwaarde optreden bij groots sportevenement

Ed Sheeran kreeg de vraag of hij een keer zou willen optreden bij de befaamde Half Time Show van de Super Bowl. Dat wilde Britse zanger wel, maar dan wel op één voorwaarde.

Sheeran zou alleen de bekende halftime show van de Super Bowl willen doen als dat samen met een andere artiest is. De zanger is "een jaar of tien geleden" zelfs al eens gevraagd om met iemand mee te spelen, vertelt hij in de podcast Call Her Daddy.

De 34-jarige Sheeran denkt dat het maar raar zou zijn als hij alleen met zijn gitaar in het stadion zou verschijnen. "Dan is het zo van: hier ben ik met The A Team en Perfect", zegt de zanger, die veel ballads schrijft. "Echt niemand wil dat zien", zegt Sheeran lachend. "Ik zie niet voor me dat ik dat zou doen." De zanger zou bijvoorbeeld wel graag meedoen met iemand als Beyoncé, met wie hij het nummer Perfect opnieuw opnam.

Bekende artiesten en liedjes

De halftime show is een vast onderdeel van de Super Bowl, de American footballfinale die elk jaar in februari wordt gespeeld. Tijdens de pauze verzorgt een artiest de zogeheten halftime show. Dit jaar was dat Kendrick Lamar.

Sheeran stond afgelopen jaar met liefst elf nummers in de Nederlandse Top 2000. Daarnaast stond hij met Shape of You en Perfect ook op nummer één in de Top 40.

Voetballiefhebber

Naast een wereldberoemde zanger is Sheeran ook aandeelhouder van zijn favoriete voetbalclub, het Engelse Ipswich Town. De club speelt momenteel in de Premier League, maar moet serieus vrezen voor degradatie. Ipswich - dat Sheeran ook als shirtsponsor heeft - staat achttiende en is liefst twaalf punten verwijderd van de veilige zeventiende plek.

Afgelopen zomer was Sheeran nog met een Engeland-shirtje aanwezig bij de finale van het EK, waarin zijn land uiteindelijk verloor van Spanje. The Three Lions waren in de halve finale nog te sterk voor het Nederlands elftal: 2-1.