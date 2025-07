Vince McMahon moet voor de rechter komen voor het veroorzaken van een zwaar auto-ongeluk vorige week. De 79-jarige Amerikaan, jarenlang hét gezicht van showworstelorganisatie WWE, wordt vervolgd voor roekeloos rijden en bumperkleven, meldt The Sun. Zijn slachtoffer doet haar verhaal.

De auto van Barbara Doran ligt helemaal in de kreukels, net als de auto van McMahon zelf en nog een andere wagen. Niet zo gek ook, als je leest wat Doran op Facebook zegt over het ongeval dat op donderdag 24 juli gebeurde. Hij knalde met hoge snelheid achterop de BMW van de Amerikaanse in Connecticut en bij de klap vlogen er onderdelen van zijn eigen auto naar de andere rijbaan waarbij de derde auto beschadigd raakte. Ook de vangrail liep flinke schade op.

'Gelukkig een vreselijke crash overleefd'

"Ik heb gelukkig een vreselijke crash overleefd", schrijft Doran volgens The Sun op haar Facebookpagina, begeleid door meerdere foto's van het ongeval. "Vince McMahon raakte me met zo'n 135 kilometer per uur toen ik op de rechterweghelft reed. Mijn hond en ik zijn oké en dat mag een klein wonder heten, aangezien ik meer dan honderd meter weg werd gekatapulteerd. Ik kon de controle over mijn auto min of meer behouden na de klap."

'Dan was het heel anders afgelopen'

Volgens een van de agenten die ter plaatse kwam bij het ongeval, mocht Doran spreken van geluk dat ze alleen met een stijve nek van de impact haar auto kon verlaten. "Hij vertelde me dat McMahon mij pas op het laatste moment zag en nog net uitwijkte. Daardoor raakte hij me linksachter, in plaats van keihard recht in op me. Als dat was gebeurd, was het heel anders afgelopen. Bijzonder dat er geen andere auto's zijn geraakt en dat ik uit de auto kon stappen. Mijn handen trilden twintig minuten, maar dat was het wel."

Overlijden van Hulk Hogan

Volgens haar was het wel heel toevallig dat de crash gebeurde op ongeveer hetzelfde moment dat bekend werd dat WWE-ster Hulk Hogan was overleden. McMahon en de worstelster hebben elkaars enorme successen aan elkaar te danken. Dat liet McMahon uren na het ongeluk en het overlijden van Hogan ook blijken in een statement. "Hij was de grootste WWE-ster aller tijden."