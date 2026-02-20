TV-expert Tina Nijkamp heeft laten weten wie er te zien zullen zijn in het komende seizoen van het TV-programma de Verraders. Daar zit een bekende naam uit de sportwereld bij: handbalicoon Tess Lieder-Wester.

De Verraders is één van de meest populaire programma's op de Nederlandse televisie. In het programma worden 22 BN'ers in een kasteel verzameld om een spel te spelen. Enkele van die BN'ers worden aangeduid als verrader en zij zijn ervoor verantwoordelijk om elke avond een speler naar huis te sturen. De anderen zijn getrouwen en zij mogen overdag een speler naar huis sturen. Als er aan het eind van het programma een verrader overblijft, dan gaat die met een groot geldbedrag naar huis. Als dat niet zo is, dan delen de overgebleven getrouwen het geldbedrag.

Volgens Nijkamp is Lieder-Wester dus een van de deelnemers van dit seizoen. In 2024 stopte de handbalkeepster al bij het Nederlands elftal en na het seizoen 2024/2025 besloot ze om helemaal met pensioen te gaan. Lieder-Wester heeft een kindje met voetballer Mart Lieder en het leven als topsporter en moeder werd steeds lastiger te combineren. Ook kampte ze met steeds meer pijntjes, waaronder blessures aan haar hoofd. Lieder-Wester is nog altijd actief in de handbal. Zo was ze in december 2025 actief als ambassadeur van het WK handbal in eigen land en maakte ze voor Sportnieuws.nl een exclusieve serie over het WK handbal.

Sporters die het goed deden in de Verraders

Zoals eerder gezegd is Tess Lieder-Wester niet de enige (ex-)sporters die mee gaat doen aan de Verraders. Het programma kent een rijke historie van atleten die erg ver kwamen. Zo won ex-basketballer Chatilla van Grinsven het eerste seizoen, sportpresentator Toine van Peperstraten het tweede en tophockeyster Noor Omrani het derde seizoen. Sporters als bijvoorbeeld Dimeo van der Horst (3x3 basketbal), Jan van Halst (oud-voetballer) en Ellen Hoog (ex-hockeyster) haalden in hun seizoenen de finale niet.

Het nieuwe seizoen van de Verraders met Tess Lieder-Wester is vanaf 10 maart 2026 te zien op RTL 4 en Videoland. Elke dinsdag, woensdag en donderdag komt er een nieuwe aflevering.