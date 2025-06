Estelle Cruijff neemt wraak op 'moordenaars' van voormalig Ajax-speler: 'Voelt als een doelpunt'

In het vijfde seizoen van het televisieprogramma De Verraders zitten enkele bekende Nederlanders die uit de sportwereld komen. Bijvoorbeeld Jan van Halst, oud-speler van onder meer Ajax.

De opzet van De Verraders is dit: een groep bekende Nederlanders verblijft samen op een afgelegen locatie, vaak een kasteel. Onder hen bevinden zich "verraders" en "getrouwen". Ze weten niet van elkaar tot welke groep ze behoren. De tv-kijkers krijgen dat soms wel te weten. Ook wordt daarover driftig gespeculeerd op websites van fans van de show.

Jan van Halst

De verraders proberen met list en bedroeg te winnen. Van Halst, voormalig lid van de raad van commissarissen bij Ajax, is in het huidige seizoen een getrouwe. En daarom hadden de verraders het op hem gemunt. Kim Feenstra, Josylvio en Annick Boer smeedden het plan om Van Halst te vermoorden. Ze slaagden in hun opzet: Van Halst werd vermoord tijdens 'Killer Karaoke Night'.

Estelle Cruijff

Een andere deelnemer, Estelle Cruijff (een nichtje van de overleden voetballegende Johan Cruijff), trekt als getrouwe ook ten strijde tegen de verraders. En met succes. Met de dolk in het bezit weet zij Boer aan de ronde tafel eruit te spelen.

"Dat voelt lekker, alsof je een doelpunt hebt gemaakt. Dat voelt heerlijk", zo bracht ze uit. Annick Boer was boos: "Ik ben genaaid, in en intriest."

Duistere kanten

Cruijff, de ex-vrouw van de oud-topspits Ruud Gullit, vindt het erg spannend om in de show te zitten. Cruijff concludeert dat ze "haar meest duistere kanten" leerde kennen. "Je komt in een megamindfuck terecht waarin niemand te vertrouwen is. Het gaat er keihard aan toe. En dat is ook niet erg, omdat het een spel is. Het is nooit persoonlijk - dat moet je altijd in je hoofd houden", zegt ze tegen De Telegraaf.

Kopzorgen

Van Halst bracht eerder dit jaar het boek Kopzorgen uit. Hij kreeg lol in het schrijven toen hij brieven pende voor zijn vrouw en kinderen. . "Door terug te kijken op dat jaar van je kinderen, met je vrouw samen. Ieder mens maakt natuurlijk wel emotionele momenten mee. Dat legde ik dan vast in die brieven", zei hij daarover tegen Sportnieuws.nl.