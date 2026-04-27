Jos Verstappen crashte afgelopen weekend erg hard tijdens een rallywedstrijd in België, maar lange tijd was onduidelijk hoe dat ongeluk precies was gebeurd. Er zijn inmiddels echter beelden van de crash opgedoken en daarop is te zien dat het een wonder is dat de vader F1-coureur Max er zonder al te grote schade vanaf is gekomen.

Verstappen senior mag dan al lang niet meer actief zijn in de Formule 1, maar dat betekent niet dat hij nooit meer achter het stuur van een racewagen zit. Jos doet regelmatig mee aan rallywedstrijden en kroop ook afgelopen weekend achter het stuur bij de Rallye de Wallonie. Dat is een wedstrijd in de buurt van de plaats Namen.

De vader van viervoudig F1-kampioen Max haalde de finish echter niet, want hij vloog tijdens de wedstrijd enorm hard uit de bocht. Al snel doken er foto's op van het autowrak en daaruit viel direct op te maken dat het een ontzettende harde klapper was geweest. De auto kwam zelfs op het dak terecht. Verstappen en teamgenoot Jasper Vermeulen kropen wonderbaarlijk genoeg relatief ongeschonden uit het wrak.

Heftige beelden van crash

Inmiddels is er zelfs een video opgedoken van de heftige crash van de voormalig Formule 1-coureur. Een omstander legde het ongeluk vast met de telefoon en daaruit blijkt inderdaad dat het een enorme klapper was.

Op de beelden is te zien hoe Verstappen hard door een bocht scheurt en vervolgens met de achterkant van de auto tegen een paal tikt. De toeschouwers schrikken zich rot en rennen daarna snel naar de plek des onheils.

Ze komen eerst nog langs allerlei brokstukken voordat ze bij het wrak komen waar Verstappen en Vermeulen dan nog inzitten. Op dat moment stopt de video en dus is het te hopen dat zij de coueur en zijn teamgenoot geholpen hebben om uit het wrak te klimmen.

Max Verstappen in Miami

Het is nog niet bekend wanneer Jos Verstappen weer in de auto plaats zal gaan nemen voor een volgende wedstrijd. Zijn zoon Max komt komend weekend weer in actie. De Red Bull-coureur kon na een teleurstellende start van het Formule 1-seizoen een maandje de zinnen verzetten doordat de races in Bahrein en Saoedi-Arabië werden geschrapt, maar hij moet deze week weer aan de bak in Miami.