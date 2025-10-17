Wie denkt aan het hoogtepunt van Max Verstappen, komt al snel uit bij de race van Abu Dhabi in 2021 waar hij voor het eerst wereldkampioen werd. Toch was deze titel niet mogelijk geweest zonder de hulp van één man. Hij staat al een aantal jaar niet meer op de grid. Dat kwam omdat hij druk bezig was met een opmerkelijke carrièreswitch. "Ik ben enthousiast over wat me te wachten staat."

De Canadees Nicholas Latifi is inmiddels al bijna drie jaar niet meer te bewonderen op de racebaan. De dertigjarige autocoureur reed van 2020 tot 2022 voor het team van Williams. Latifi stond bekend als 'pay driver', een coureur die alleen een zitje heeft omdat hij een grote zak geld met zich meeneemt. Destijds zat het Britse team in financieel zwaar weer. Latifi zou met zijn komst ruim veertig miljoen euro via het bedrijf van zijn vader hebben meegenomen voor Williams.

Abu Dhabi 2021

In de drie seizoenen die hij reed, behaalde hij slechts negen punten. Toch heeft Latifi wel een kampioenschap beslist. Met nog vijf rondes te gaan tijdens de GP van Abu Dhabi in 2021, parkeerde de Canadees zijn auto in de muur. Hierdoor kwam de safetycar op de baan. Vervolgens kon Verstappen een pitstop maken om met verse zachte banden de laatste ronde in te gaan. De rest is geschiedenis. Verstappen boekte zijn eerste van inmiddels vier wereldtitels.

'Ik was in het begin een beetje nerveus'

Latifi deelde woensdag op zijn Instagram-account wat hij na zijn Formule 1-loopbaan heeft gedaan. Ruim twee jaar na zijn laatste post liet hij weten afgestudeerd te zijn aan Londen Business School. Hier behaalde hij zijn MBA (Master of Business Administration). Bij zijn bericht schrijft Latifi hetvolgende. "Hey iedereen, het is een tijdje terug dat ik iets plaatste. Ik wilde even de tijd nemen om me volledig te concentreren op mijn studie en er echt van te genieten zonder afleidingen. Ik ben blij te kunnen melden dat ik een paar maanden geleden ben afgestudeerd."

De voormalige coureur gaf aan niet te weten wat hij kon verwachten van het studeren. "Ik moet toegeven dat ik in het begin een beetje nerveus was'', zo verklaart Latifi. Toch kijkt hij terug op een mooie studententijd. "De afgelopen twee jaar behoorden tot de meest waardevolle van mijn leven, vol leerzame ervaringen, groei, nieuwe ervaringen en herinneringen die ik voor altijd met me meedraag."

'Enthousiast'

Wat Latifi gaat doet met zijn diploma laat hij nog niet weten. Wel sluit hij af dat hij zin heeft in de toekomst. "Ik ben enthousiast over wat me te wachten staat."