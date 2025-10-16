Het is nog altijd niet bekend wie de tweede coureur naast Max Verstappen wordt bij Red Bull Racing in 2026. De viervoudig wereldkampioen is natuurlijk zeker van zijn plek, maar zijn huidige teamgenoot Yuki Tsunoda allerminst.

Inmiddels heeft topman Helmut Marko bekendgemaakt wanneer de beslissing valt. Dat wordt na de Grand Prix van Mexico. Dat betekent dat er nog drie coureurs kans maken om het zitje naast Verstappen te krijgen. Naast Tsunoda zijn dat Liam Lawson - die begin dit seizoen al voor Red Bull reed - en Isack Hadjar.

Hadjar heeft als enige van die drie coureurs een contract bij de Red Bull-familie voor volgend seizoen. De Fransman is dus zeker van een plekje in de Formule 1, of dat nu bij Red Bull of de Racing Bulls is.

'Hij moet betere resultaten neerzetten'

"Onze beslissing valt na Mexico. We hebben meer aandacht besteed aan Yuki en dat werpt zijn vruchten af, maar hij weet dat hij betere resultaten moet neerzetten", voegde Dr. Marko eraan toe. Hij prees opnieuw Hadjar en herhaalde dat Red Bull momenteel contracten heeft met twee coureurs: Verstappen en Hadjar.

Komend weekend staat de Grand Prix van de Verenigde Staten op het programma, de week erna wacht de race in Mexico al. Voor de coureurs is het dus een do-or-die-periode. Het zou zomaar kunnen dat Red Bull in 2026 voor nieuw talent kiest. Arvid Lindblad klopt veelvuldig op de deur en met Oliver Goethe en Pepe Marti heeft het blikjesteam in totaal drie rijders in de Formule 2.

Arvid Lindblad

De pas 18-jarige Lindblad lijkt de grootste kanshebber. Hij reed in Groot-Brittannië al één vrije training voor Tsunoda als rookie en is sowieso testcoureur van het F1-team. De Brits-Zweedse piloot staat momenteel zevende in de F2 en won twee races.