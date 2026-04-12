Ex-topwielrenster Leontien van Moorsel was zondag te gast in De Oranjezondag om te praten over het spektakel in Parijs-Roubaix. Maar de uitzending kreeg plots een andere wending doordat een oude liefde van haar aan tafel zat. Ex-topschaatser Ben van der Burg bracht haar in verlegenheid.

Van Moorsel en Van der Burg zijn zondag allebei te gast in De Oranjezondag. De oud-schaatser had zich eerder exclusief gebonden aan talkshow RTL Tonight, maar mag sinds april ook weer aanschuiven bij andere programma's. Zo liep hij zijn oude liefde tegen het lijf.

Presentator Thomas van Groningen wilde wel even weten hoe het zit tussen de twee. "Hebben jullie nou iets gehad of niet?", vraagt hij. Van der Burg is even stil en denkt na over zijn antwoord. "Dit duurt te lang", lacht de 56-jarige Van Moorsel.

'Hevig verliefd'

"Nee wij waren hevig verliefd, in 1990, 1980 zo'n beetje", antwoordt Van der Burg dan. Dat bevestigt Van Moorsel. "Echt hevig verliefd", benadrukt de 57-jarige ex-schaatser. nogmaals. "Ken je dat? Dat je denkt dat je niet kan slapen ervan. Dat is best opvallend want hoe vaak ben jij daarna nog, nou ja op je man natuurlijk, maar hoe vaak ben jij daarna nog zo verliefd geweest als toen met je man?"

De viervoudig olympisch kampioene lacht ongemakkelijk om zijn uitspraken. "Wat moet ik nou zeggen?", vraagt ze zich hardop af. Ze besloot het verhaal van Van der Burg maar te erkennen. "Hij heeft helemaal gelijk."

Wielrennen

Toch heeft de liefde geen stand gehouden. "We waren verliefd, maar Leontien sportte, ik sportte, dan loopt dat uit elkaar", vertelt Van der Burg. Van Moorsel verandert vervolgens snel van onderwerp. "Ik ben verliefd op wielrennen. Ik heb vandaag enorm genoten", doelt ze op Parijs-Roubaix.

Van Moorsel was ontzettend succesvol in haar carrière. Ze won in 1992 en 1993 de Tour de France. Ze won drie gouden medailles op de Olympische Spelen in 2000. Na haar gouden plak op de Spelen van 2004 zette ze een punt achter haar topsportloopbaan. Van Moorsel trouwde op 25 oktober 1995 met ploegleider en voormalig wielrenner Michael Zijlaard, met wie ze in 2007 een dochter kreeg: Indy.

Van der Burg is getrouwd met Betty van Gils. Samen hebben ze één dochter: Kiki. In de periode 1986 tot 1991 was hij actief als professioneel schaatser.