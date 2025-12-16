Quilindschy Hartman heeft dinsdag heel fijn nieuws gedeeld. De international van het Nederlands elftal heeft zijn vriendin ten huwelijk gevraagd, zo is te zien op Instagram. De tekst liegt er niet om: 'Mrs. Hartman to be.'

Hartman pakte flink uit op de plek waar hij zijn vriendin ten huwelijk vroeg. Te zien is hoe het koppel hand in hand van een trap afloopt, terwijl de linksback van Burnley een mooi pak draagt en zijn kersverse verloofde Kristy Willemijn een nog mooiere jurk.

Op de volgende foto zien we hoe Hartman met een grote lach een ring laat zien aan Willemijn, die ook enorm enthousiast is. Op de resterende plaatjes zien we hoe blij zij is als de ring om haar vinger zit.

Felicitaties uit de voetbalwereld

De 24-jarige oud-Feyenoorder krijgt felicitaties van Nederlandse toppers uit de voetbalwereld. Jackie Groenen, Micky van de Ven en Mats Wieffer zijn een paar van de spelers die Q alle geluk van de wereld toewensen. Ook hockeyspeelster Noor Omrani (ex van Marcus Pedersen) is in de reacties te vinden.

De vijfvoudig international van Oranje stapte deze zomer van Feyenoord over naar het Engelse Burnley. Burnley betaalde tien miljoen euro voor hem. Daar is Hartman zeker van een basisplek. In vijftien Premier League-wedstrijden kwam hij tot vier assists.

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.