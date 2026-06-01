De Oranje Leeuwinnen spelen komende week cruciale interlands voor de WK-kwalificatie, maar voor speelster Victoria Pelova is de aanloop naar die duels heel erg zwaar geweest. Zij maakte zondagavond droevig nieuws bekend via sociale media.

Pelova plaatste een bericht op Instagram waarin ze bekendmaakt dat ze onlangs haar moeder is verloren. De speelster van Arsenal deelt daarbij meerdere foto's met haar. "Jouw grootste angst was om mij achter te laten, mijn grootste angst was om jou te verliezen. Rust nu, mam", schrijft Pelova bij het droevige bericht.

Onder het bericht reageren ook meerdere andere speelsters van Oranje. Onder meer Romée Leuchter, Marisa Olislagers en Lynn Wilms steken haar een hart onder de riem. Ook Arsenal-teamgenoten Leah Williamson, Alessia Russo en Chloe Kelly laten van zich horen.

WK-kwalificatie

Voor Pelova zijn het dus geen prettige tijden geweest buiten het veld en hopelijk kan het voetbal haar de komende week op een of andere manier een beetje troost bieden. Ze meldt zich komende week bij het Nederlands elftal voor de laatste twee reguliere WK-kwalificatieduels. De Oranje Leeuwinnen spelen op vrijdag 5 juni uit tegen Ierland en vier dagen later wacht het thuisduel tegen Polen.

Als de ploeg van bondscoach Arjan Veurink die beide wedstrijden wint dan is het zeker van kwalificatie voor het WK. Oranje staat na vier duels met acht punten bovenaan, maar Frankrijk (zeven punten) en Ierland (zes punten) hijgen in de nek. Alleen de groepswinnaar gaat rechtstreeks naar het WK, de nummers twee en drie belanden allebei in de play-offs.

Vivianne Miedema

Bij die interlands ontbreekt Vivianne Miedema overigens nog altijd. Zij was er bij de vorige interlandperiode ook al niet bij vanwege privéomstandigheden. De topscorer aller tijden van de Oranje Leeuwinnen onthulde onlangs dat haar moeder lijdt aan lymfeklierkanker en na de eerste chemotherapie kreeg ze allerlei complicaties. Inmiddels gaat het weer een klein beetje beter met haar.

Miedema maakte zondag na twee maanden haar rentree bij haar club Manchester City in de gewonnen FA Cup-finale tegen Brighton. In haar invalbeurt van een half uur scoorde ze zelfs ook nog.

