De honkbalwereld is dinsdagochtend Nederlandse tijd getuige geweest van een stukje historie. De World Series-wedstrijd tussen de Los Angeles Dodgers en Toronto Blue Jays gaat de geschiedenisboeken in als de langstdurende wedstrijd ooit in de grote MLB-competitie.

De Dodgers hebben er een handje van om lange honkbalwedstrijden te spelen. In 2018 zette het Amerikaanse topteam het vorige record neer door in 18 innings te winnen van Boston Red Sox in de derde onderlinge World Series-wedstrijd. Nu moest Toronto Blue Jays er dus in de achttiende inning aan geloven. Na ruim zes en een half uur tophonkbal sloeg Freddie Freeman het iconische duel uit. Met een homerun zorgde hij voor schitterende beelden in Amerika.

FREDDIE FREEMAN WALK-OFF HOME RUN IN THE 18TH INNING! #WORLDSERIES pic.twitter.com/wD1xbRxDbC — MLB (@MLB) October 28, 2025

Kleine zeven uur

Hij werd onthaald door zijn teamgenoten alsof de Dodgers de World Series al hadden gewonnen, maar dat is nog niet het geval. In de 'best-of-7' leidt Dodgers nu wel met 2-1, na de 6-5 zege op de Blue Jays dinsdagochtend. De wedstrijd begon om 01.00 uur Nederlandse tijd en eindigde een kleine zeven uur later met de schitterende home run. Normaliter duurt een honkbalwedstrijd zo'n negen innings, maar nu dus het dubbele.

Extra innings

Het stadion in Los Angeles zat nog altijd bomvol fans, ondanks dat het dus een ware marathonpartij werd. Honkbalfans weten van tevoren nooit hoe lang een wedstrijd duurt, want er staat geen vaste tijd per inning voor. Een inning is pas afgelopen als beide teams drie keer 'uit' zijn gegeven en in de tussentijd kan de score onbeperkt oplopen. De Dodgers stonden na drie innings met 2-0 voor, keken daarna tegen een 4-2 achterstand aan en kwamen in de zevende inning terug tot 7-7. Daarna werd er pas weer gescoord in de extra innings.

Nog geen zeventien uur rust

Alsof de langste World Series-wedstrijd ooit nog niet slopend genoeg was, wachten de spelers van LA Dodgers en Toronto Blue Jays maar weinig rust. Zeventien uur na de sensationele laatste bal is de vierde onderlinge wedstrijd in de finale van de World Series. Bij vier overwinningen is Los Angeles Dodgers kampioen.