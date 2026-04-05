De Turkse voormalig scheidsrechter Elif Karaarslan raakte in 2024 betrokken bij een bizarre seksrel. Ze werd levenslang geschorst door de Turkse voetbalbond na het uitlekken van een pikant filmpje. Inmiddels gaat het een stuk beter met de 25-jarige Turkse.

De loopbaan van Karaarslan in het Turkse voetbal is in korte tijd compleet omgeslagen. Ze gold eerst als een veelbelovende scheidsrechter, maar raakte daarna verwikkeld in een grote en ingewikkelde zaak. Er waren namelijk beelden opgedoken van Karaarslan en de scheidsrechter-official Orhan Erdemir waarin ze de liefde bedreven. Hoewel de vrouwelijke scheidsrechter ontkende dat ze op de beelden te zien was, wist de voetbalbond genoeg. De twee werden levenslang ontslagen.

De bond keek niet alleen naar de beelden zelf, maar vooral naar wat die volgens hen betekenden. Volgens de bond was er sprake van een ernstige schending van de regels, omdat het ging om een actieve scheidsrechter en een beoordelaar, die ook nog in een professionele machtsverhouding tot elkaar stonden.

Nieuw pad

Terwijl de 61-jarige Erdemir zijn carrière van dertig jaar zag instorten en zelf toegaf dat het schandaal zijn privéleven en gezin zwaar heeft geraakt, koos Karaarslan voor een andere verdediging. Via haar advocaat houdt de voormalige scheidsrechter vol dat de video nep is en met kunstmatige intelligentie en deepfake-technieken is gemaakt om haar zwart te maken.

In 2025 en nu ook in 2026 heeft de jonge Turkse vrouw de negatieve aandacht rond haar schorsing omgebogen naar iets nieuws. In plaats van uit beeld te verdwijnen, gebruikte Karaarslan de media-aandacht om een carrière op te bouwen als sportcommentator en influencer. Op Instagram heeft ze inmiddels meer dan 700.000 volgers.

Studie

Tegelijk deed ze het ook goed met haar studie. Ze haalde met hoge cijfers haar master Sportmanagement aan de Marmara Universiteit. Daardoor laat ze zien dat ze veel verstand van sport heeft en nu vooral wedstrijden bespreekt voor veel vaste volgers.

Vandaag de dag fluit Elif Karaarslan geen wedstrijden meer, maar doordat ze vaak in de media komt, blijft er veel over haar zaak worden gesproken. Veel mensen zien haar verhaal als een voorbeeld van hoe iemand zich kan terugvechten en opnieuw kan uitvinden.