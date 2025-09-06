De Nederlandse atletiekwereld is al een tijdje in de ban van de zaak rondom atlete Zoë Sedney. Zij meent dat de Atletiekunie zwak is omgegaan met haar melding van seksueel grensoverschrijdende gedrag door een collega. Atlete Maureen Koster doet nu haar zegje.

De meervoudig Nederlands kampioene op de 1500 meter vertelt tegen Trouw dat ze al een tijdje worstelde met de kwestie, maar dat ze niet wist wat de juiste manier was om daar uiting aan te geven. De zaak kwam namelijk al in 2024 aan het rollen, toen Sedney haar melding deed.

Sedney zegt dat een olympisch atleet een vrijpartij met haar had gefilmd zonder dat zij daarmee had ingestemd. Die video zou uiteindelijk ook rond zijn gegaan onder de andere sporters .De mannelijke atleet werd in eerste instantie geschorst, maar keerde even later toch weer terug op Papendal en ging ook naar de Spelen.

Helemaal los

Inmiddels vindt Koster dat de tijd is gekomen om, zoals ze het formuleert, 'helemaal los te gaan' over het onderwerp. Ze reist weldra af naar Japan voor de WK atletiek en wil niet dit nog als een loden last in zichzelf moeten opkroppen. "Ik denk dat er pas echt iets kan veranderen als er andere mensen aan het roer komen. Een nieuwe frisse wind", stelt ze. "Ik zou wel twee keer nadenken voordat ik mijn kind naar Papendal stuur. Ik adviseer ouders zich vooraf goed te oriënteren."

De zaak-Sedney is niet het enige wat is voorgevallen, zegt ze. Ze heeft het over een "opeenstapeling van dingen die daar gebeuren die gewoon echt totaal niet kunnen. En iedereen accepteert het maar gewoon."

Opeenstapeling van dingen

Wat het relaas van Sedney betreft vindt Koster dat de bond doet aan 'victim blaming': het slachtoffer krijgt de schuld en wordt niet in bescherming genomen. Dat gebeurde volgens Koster door het vanuit de bond te hebben over "hoe iets ervaren is, terwijl volgens mij best wel duidelijk is wat er is gebeurd en hoe er gereageerd is."

Ze concludeert dat de atletiekwereld een soort medaillefabriekje is. Je moet je conformeren en je niet al te kritisch uitspreken. “Je merkt duidelijk dat niet iedereen er iets over durft te zeggen, omdat mensen te afhankelijk zijn. Dat zit me wel dwars", zegt Koster.