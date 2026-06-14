Ronald Koeman heeft zich uitgesproken over de bijzondere advertentie van Joey Veerman in De Telegraaf dit weekend. Daarin deelde Veerman een kleine, laatste sneer uit naar de bondscoach. Ze hebben vaker overhoop gelegen om zijn karakter en nu stond hij met het kenmerk van een écht karakter in de krant. "Hij heeft er ook nog wat aan verdiend volgens mij", lacht Koeman om het plaatje.

Wanneer de vraag over de advertentie komt, verschijnt er een grijns op het gezicht van Ronald Koeman. "Heb jij ook het karakter om en G-Star te dragen?", krijgt hij als vraag. "Nou, hij heeft er nog wat aan verdiend volgens mij. Dus dat is ook nog mooi voor hem", spreekt Koeman kort over de advertentie.

Hij laat merken dat hij toch wel kon lachen om het kleine steekje onder water. "Voor de rest vind ik het prima, ik kan er nog wel om lachen ook", sluit hij al gauw het onderwerp af.

Advertentie Joey Veerman

Joey Veerman raakte in opspraak nadat hij het gezicht was van een paginagrote advertentie van het merk G-Star. De tekst erbij was True Character, wat leek te hinten op de veeg uit de pan die Veerman kreeg van Ronald Koeman. Zonder de exacte woorden te gebruiken, heeft de bondscoach meermaals aangegeven dat hij moeite heeft met het karakter van Veerman, waardoor hij na het EK nooit meer is opgeroepen.

Veerman gaf na het kampioenschap met PSV al aan dat hij helemaal klaar is met de steken onder water heen en weer met Koeman. Oranje is voor hem momenteel een gesloten hoofdstuk, maar toch doet hij weer stof opwaaien met de advertentie. Erg lijkt hij er echter niet mee te zitten. Veerman geniet van een welverdiende vakantie met zijn gezinnetje in Italië.

Nederland - Japan

Nederland begint zondag om 22.00 uur aan het WK met de eerste groepswedstrijd tegen Japan in het Dallas Stadium. Voor de ploeg van Ronald Koeman is dat de start van het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Daarna wachten nog duels met Zweden in Houston en Tunesië in Kansas City.

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