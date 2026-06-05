Roland Garros zorgde de voorbije weken voor de nodige vreemde momenten. Er struikelden spelers over reclameborden, een enkeling raakte oververhit en de wereldtoppers sneuvelden al vroeg. Maar wie ook iets bizars meemaakte, was de Russische Anna Kalinskaya. Zij raakte haar hond en vriend kwijt tegen Anastasia Potapova, de vriendin van Tallon Griekspoor.

In de vierde ronde van Roland Garros nam Kalinskaya het op tegen haar voormalig landgenote, die nu onder de Oostenrijkse vlag speelt. Het werd een nagelbijter, die pas via een super-tiebreak in de derde set beslist werd. Kalinskaya moest het daarin doen zonder haar vriend en geliefde hond Bella.

Het incident vond plaats in de eerste set. Tegenover Tennis Channel legde de tennisster uit dat Bella's geblaf haar tegenstander een punt kostte. "Dat was waarom mijn wedstrijd niet erg leuk was."

Hond de boosdoener op Roland Garros

"De overwinning en de opluchting na de wedstrijd, dat was echt geweldig en het stadion en de sfeer daar waren fantastisch", zei Kalinskaya. "Mijn hond erbij hebben is fijn om even je gedachten te verzetten, voor haar te zorgen en even helemaal los te komen van het tennis. Vandaag (maandag 1 juni, red.) kon ze niet kijken omdat ze in de eerste set blafte."

Het zorgde ervoor dat Potapova een bal in het net sloeg. "Het was eigenlijk een heel belangrijk punt", sprak de Russische. Haar vriend besloot toen met hond Bella het stadion te verlaten. "We hebben niet veel met haar gedaan, maar ze hebben de hondenopvang (voor de spelers, red.) gesloten, wat een timing!", vertelde Kalinskaya met een knipoog.

Uitschakeling in kwartfinales

Honden zijn tegenwoordig heel gewoon bij Grand Slams. Potapova had zelf ook haar trouwe viervoeter bij, evenals Aryna Sabalenka, Marta Kostyuk en de Belg Zizou Bergs. Kalinskaya bereikte er niet de finale mee, ze verloor bij de laatste acht van de latere finaliste Maja Chwalinska.

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