Felix Auger-Aliassime beleefde woensdag een pijnlijke dag toen hij werd uitgeschakeld in de kwartfinales van Roland Garros. De Canadees was de hooggeplaatste speler aan zijn kant van het schema, maar kon die status niet waarmaken. Na afloop was hij zeer openhartig en bekende hij niet tevreden te zijn met zijn vooruitgang.

Voor Auger-Aliassime voelde deze editie van Roland Garros voor een uitgelezen kans om eindelijk eens een gooi te doen naar de winst op een Grand Slam. Door de vroege uitschakeling van Jannik Sinner en Novak Djokovic was hij de hooggeplaatste speler aan zijn kant. Dat hij alsnog na een viersetter verloor van Flavio Cobolli in de kwartfinale, kwam hard aan.

Ontevreden

De Canadees gold op jonge leeftijd als groot talent, maar merkt dat hij op zijn 25-jarige leeftijd steeds wat ongeduldiger wordt. "Normaal kan ik goed omgaan met verlies", meende Auger-Aliassime op de persconferentie. "Mijn hele carrière ging ik na teleurstellingen altijd positief terug naar de training. Maar nu heb ik het gevoel dat ik niet de speler ben die ik wil zijn."

Ook al staat hij op de zesde plek van de ATP-ranking, toch is hij niet tevreden met zijn ontwikkeling. Zijn gravelseizoen was niet al te best. "Ik heb wedstrijden gewonnen, maar als ik eerlijk kijk naar mijn gravelseizoen, dan ben ik niet vooruitgegaan zoals ik had gehoopt", aldus de Canadees. "Er is ruimte voor verbetering, maar ik ben absoluut niet tevreden."

'Ongeduldig'

De frustratie zit bij hem vooral in het feit dat hij zijn status als toptalent nooit helemaal waar heeft kunnen maken. En dat terwijl de druk elk jaar toeneemt. "Naarmate de jaren verstrijken, word ik ongeduldiger", gaf hij toe. "Ik word dit jaar 26 en wil vooruitgang zien. Ik heb het gevoel dat dat nu niet genoeg gebeurt."

De tennisser uit Montréal hoort altijd bij de outsiders van een toernooi, maar nooit echt bij de favorieten. Bij elk Grand Slam-toernooi haalde hij al eens de kwartfinale en bij de US Open zelfs twee keer de halve eindstrijd. Het feit dat het hem tot op heden nog niet is gelukt, steekt hem dus behoorlijk. Gelukkig voor Auger-Aliassime krijgt hij over enkele weken een nieuwe kans, als Wimbledon begint. De vraag is dan wel of alle wereldtoppers dan weer zo snel worden uitgeschakeld.

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