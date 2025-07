De 19-jarige Schotse ijshockeyer Gary Kelly is maandag 21 juli overleden op Ibiza, nadat hij van de derde verdieping van hotel Ibiza Rocks was gevallen. Twee weken eerder, op 7 juli, overleed Evan Thompson, eveneens een Schot, onder vergelijkbare omstandigheden.

De Britse media meldden de afgelopen 24 uur het overlijden van Gary Kelly, een ijshockeyer uit Schotland. Hij was op vakantie in Spanje en kwam om het leven na een val van het balkon van hotel Ibiza Rocks. Het tragische nieuws schokte de Schotse sportwereld en leidde tot veel reacties, met name vanuit de ijshockeygemeenschap. Dundee Stars, Kelly's team, bracht het volgende statement naar buiten:

'We zullen hem missen'

"Gary was een buitengewoon getalenteerd en charismatisch persoon met een grote toekomst voor zich. Zijn verlies zal velen in de ijshockeygemeenschap en daarbuiten raken. We zullen hem missen." Naast de Stars betuigden ook andere teams, zoals Glasgow Clan, Whitley Warriors en Aberdeen Lynx, hun medeleven.

"De Lynx-familie is kapot van het verschrikkelijke nieuws over de plotselinge dood van een van onze grootste jonge sterren, Gary Kelly, tijdens zijn vakantie. Gary was meer dan een getalenteerde ijshockeyer - hij was een warme jongeman, vol passie en toewijding."

'Denk niet dat deze pijn ooit gaat stoppen'

Ter nagedachtenis aan hem werden er bloemen neergelegd voor de ijsbanen in Dundee en Aberdeen. "Hij was het middelpunt van alles. Ik denk niet dat de pijn ooit zal stoppen", zei Paige, Gary's zus. "Onze harten zijn gebroken. Onze knappe jongen is heen gegaan, ik ben sprakeloos. We vragen iedereen onze privacy als familie te respecteren, terwijl we dit tragische nieuws verwerken", schreef Kharis, een andere zus van de ijshockeyer, op Facebook.

'Alles voelt nu zwaar'

Ook Louise Essery, Kelly's vriendin, kan het tragische ongeval op het Spaanse feesteiland niet bevatten: "Zijn passie en toewijding waren inspirerend, of het nu ging om ijshockey, werk of zijn geliefden. Alles voelt nu zwaar en woorden kunnen de liefde die ik voor Gary voel niet uitdrukken."

'We zijn diep geschokt'

Het beruchte feesthotel, wat bij locals al bekendstaat als 'het hotel des doods', heeft ook gereageerd. "We zijn diep geschokt en bedroefd door de recente incidenten die zich hier hebben afgespeeld. Onze prioriteit is het ondersteunen van de getroffenen en hun dierbaren in deze ongelooflijk moeilijke tijd en het volledig samenwerken met de autoriteiten tijdens het onderzoek. Gezien de ernst van de situatie en uit respect voor de betrokkenen, vinden we het gepast om het programma van aangekondigde evenementen in deze periode te pauzeren."

Meerdere doden

Op 7 juli vond een soortgelijk ongeval plaats bij Ibiza Rocks, eveneens met een Schot. De 26-jarige Evan Thomson kwam na een val om het leven. Eerder dit jaar overleden ook al twee vrouwelijke toeristen bij vallen van hun balkons.