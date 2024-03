In Rotterdam wonende Jorrel Hato krijgt chauffeur: 'Ze zeggen dat het moeilijker is geworden'

Wat doe je zo gauw je achttien jaar oud bent: je rijbewijs proberen te halen. Zo ook Jorrel Hato, de nog altijd pas achttienjarige voetballer van Ajax. Maar bij hem ligt de nadruk op probéren, want slagen lukt hem voorlopig niet.

Bij de voetballer lijkt soms alles mee te zitten. Hij is al een paar keer aanvoerder van Ajax geweest, speelde inmiddels al 54 wedstrijden voor de recordkampioen van Nederland én werd al opgeroepen voor het grote Oranje, waar hij zijn debuut ook al voor maakte. Maar slagen voor zijn rijbewijs, dat blijkt voorlopig een brug te ver voor de jonge verdediger.

'Het komt goed'

Hij zakte inmiddels al twee keer voor zijn theorie-examen, zo gaf Hato toe in een interview met het Algemeen Dagblad. "Ze zeggen dat het moeilijker is geworden. Dat heb ik wel gemerkt. Maar het komt goed. Ik ga het wel halen.", zegt hij vol zelfvertrouwen. Pas na het halen van je theorie-examen, mag je ook proberen het praktijkexamen te halen. Voorlopig moet Hato dus carpoolen met teamgenoten (of het openbaar vervoer pakken) om bij de club te komen.

Chauffeur

Nu leidde de weg naar Jong Oranje, waar hij deze interlandperiode twee oefenduels afwerkt met de talenten. Hoe hij in Zeist kwam? Hato kreeg een chauffeur toegewezen, weet het AD. Hato woont in Rotterdam, in de buurt van Feyenoord-stadion De Kuip. Wellicht veiliger voor hem én zijn Ajax-ploeggenoten om daar niet met te veel Ajax-mensen te komen.