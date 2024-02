IShowSpeed steelt show in charity match: dodelijke tackel op Kaká en advies aan Arsène Wenger

Streamer IShowSpeed is weer flink viraal gegaan. De Amerikaanse überfan van Cristiano Ronaldo speelde mee in een liefdadigheidsdwedstrijd in Qatar. Een combinatie van influencers en gepensioneerde topvoetballers was aanwezig, wat tot hilariteit zorgde.

De teams stonden onder leiding van Arsène Wenger en Antonio Conte. Speed speelde in het team van de legendarische voormalige coach van Arsenal. Zonder enige schaamte liep hij naar zijn Franse coach toe om een plekje in de basis op te eisen. Het gevolg? Speed startte op de bank.

Speed legt tactiek uit aan Arsène Wenger

🚨| WATCH: Speed just gave Arsene Wenger tactic advice 😭😭😭😭 pic.twitter.com/tvW0g4Sy0d — Speedy HQ (@iShowSpeedHQ) February 23, 2024

Positie claimen van Eden Hazard

Naast Didier Drogba, Roberto Carlos en David Villa was ook Eden Hazard in de Match4Hope te vinden. De 33-jarige Belg, die inmiddels gestopt is met voetbal, had voor de wedstrijd een discussie met Speed. "Jij staat linksbuiten?", zei de Amerikaanse streamer verbaast. "Nee ik sta linksbuiten." Waarna hij Hazard nog even vertelt wat hij precies moet doen op het veld. "Je moet mij wel een goal geven he!"

🚨| WATCH: Speed's just took Eden Hazard's position 😂😂 pic.twitter.com/D5HkR4RNjc — Speedy HQ (@iShowSpeedHQ) February 23, 2024

Missen op open doel

De goal van Speed leek er aan te komen. Hazard gaf een perfecte pass op Speed, maar hij miste volledig de bal.

🚨| WATCH: SPEED JUST MISSED THE BALL ON A 1 ON 1 😭😭😭😭 pic.twitter.com/lAzOSlxGqb — Speedy HQ (@iShowSpeedHQ) February 23, 2024

Dodelijke tackel op Kaká

Toen het Speed niet lukte om een doelpunt te maken, raakte hij gefrustreerd. Hij schoffelde de 41-jarige Kaká onderuit op een manier die enkel donkerrood waard is. Speed had geluk. Hij kreeg slechts geel.

Is Didier Drogba de vader van Pogba?

Alle voetballegendes kregen een handje van Speed. Zo ook Didier Drogba. De in 2018 gestopte spits die vooral zijn wedstrijden speelde in het shirt van Chelsea begroette de streamer met een lach. "Ben jij de vader van Pogba", vroeg Speed. Waarop Drogba antwoorde: "Nee, nee ik ben het origineel, hij is de kopie." Het team waar Speed in speelde - Team Chukz - won uiteindelijk met 7-5.