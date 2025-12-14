Ajax moest het zondag zondag zonder de geblesseerde Kenneth Taylor doen tijdens de Klassieker in eigen huis (2-0). De middenvelder was echter wel aanwezig bij het duel. Op de tribune dook hij op in het gezelschap van zijn vriendin, influencer Jade Anna van Vliet, die een bijzondere outfit had aangetrokken voor de wedstrijd.

In de Johan Cruijff Arena vond de 200e editie van de Klassieker plaats. Hoewel Ajax aanvankelijk liefst acht punten achter Feyenoord stond in de Eredivisie-ranglijst, won het deze week van Qarabag in de Champions League, terwijl Feyenoord verloor van FCSB in de Europa League. Dat leek wel eens in het voordeel te kunnen werken van de Amsterdammers, die het zonder hun fanatieke supporters op de F-Side moesten stellen.

Waar de tribunes van Zuid 1, oftewel de F-Side, zondag leeg bleven, verscheen Ajacied Taylor wel op de tribune om zijn team aan te moedigen. Hij kreeg daarbij gezelschap van zijn vriendin, beter bekend als influencer Jade Anna. De Heemskerkse is regelmatig aanwezig bij wedstrijden van Ajax.

Rood

Op een foto van het stel die op Instagram opdook, is te zien dat Van Vliet een rode trui aan heeft. Dat lijkt geen toevallige keuze. Bijna twee jaar geleden vertelde de influencer in een video op TikTok dat ze vaak in het rood gekleed naar Ajax gaat. "Ik heb een soort van tik dat ik altijd naar een Ajax-wedstrijd rood aan wil, omdat ik het gevoel heb dat dat geluk brengt", legde de Heemskerkse uit.

"Verklaar me voor gek, want waarschijnlijk heeft het nul invloed. Het heeft geen invloed, maar ik praat het mezelf aan en ik durf het niet aan om het een keer niet te doen. Ik moet het gewoon voor altijd blijven doen. Het is een soort bijgeloof. Al is het een rode sok of pet, maar het kan ook een rode trui zijn. Er moet iets rood zijn", aldus Van Vliet. Toeval of niet; Ajax won de Klassieker met 2-0, dankzij doelpunten van Davy Klaassen en Jorthy Mokio.

