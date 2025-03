Dolverliefde Jake Paul eert 'allerknapste' vriendin Jutta Leerdam en sneert naar haar haters

Jake Paul was dit weekend eregast bij de WK afstanden in het Noorse Hamar. De Amerikaanse bokser zag daar zijn vriendin Jutta Leerdam drie medailles pakken. Na afloop van het schaatstoernooi had hij een duidelijke boodschap voor haar haters.

Paul deelde een post op Instagram, waarop het stel samen in een luxe vliegtuig te zien was. De bokser droeg de medailles die zijn vriendin won in Noorwegen: goud bij de teamsprint, zilver op de 500 meter en brons op de 1000. 'Zo trots op de eerste, tweede en derde plek van mijn baby', schrijft Paul.

'Je bent het allerknapst'

'Ze is nu een zevenvoudig wereldkampioen', gaat hij verder. 'Je bent de hardste werker en het allerknapst. Jij inspireert mij.' Vervolgens wil Paul ook nog wat kwijt over de haters van Leerdam: 'Is het niet ironisch dat de persoon die grootste atleet van de sport is het meest naar beneden wordt gehaald? Ik kan er niet over meepraten, omdat we niet op jullie hoogte vliegen. Ik hoop dat er op een dag alleen maar liefde in dit universum is.'

Dit bedrag aan prijzengeld verdient teleurgestelde Jutta Leerdam op de WK afstanden Op de WK afstanden worden naast de wereldtitels ook enorme bedragen aan prijzengeld uitgekeerd. Schaatsunie ISU beloont de medailles rijkelijk. Hoewel Jutta Leerdam haar doel om wereldkampioene te worden op de 1000 meter niet heeft bereikt, verdiende ze toch een aardig zakcentje.

Jake Paul

Paul was op uitnodiging van schaatsbond ISU bij de WK afstanden. "Ik had hem ook uitgenodigd hoor", zei Leerdam eerder tegen het AD. "Hij komt sowieso om mij te supporten. Maar volgens mij vindt de bond hem wel interessant. Jake heeft het boksen natuurlijk goed kunnen vermarkten. De schaatssport moet ook door. Wat kunnen we van hem leren? Ik snap wel dat ze hem uitnodigen. Doorontwikkelen is goed voor de sport."

Leerdam deelde ook nog beelden op TikTok dat Paul een dansje deed met de medailles om. Daar schreef ze bij: 'Hij klapt zo hard, dat ik niet eens door heb wie er niet klapt.' Ze voelt zich gezegend met hem en haar familie.

@juttaleerdam He collects all my medals since the start.. 🥹So blessed with him and my family. ♬ original sound - favsoundds

Prijzengeld

Leerdam streek met haar drie medailles nog zo'n 8600 euro op aan prijzengeld. Haar gouden medaille was goed voor 6000 dollar (5700 euro), maar dat bedrag moest ze delen met Suzanne Schulting en Angel Daleman.

Het schaatsseizoen zit er nu op. Leerdam heeft om die reden meer tijd om naar de Verenigde Staten af te reizen, waar ze bij haar vriend kan zijn. Paul woont in Puerto Rico.