Jake Paul na derde plek Jutta Leerdam op 1000 meter bij WK: 'Je bent een superster'

Jake Paul liet zien trots te zijn op zijn vriendin Jutta Leerdam. "Je bent een geweldige superster", schreef de influencer en bokser op Instagram.

Topschaatsster Leerdam had net brons gepakt op de 1000 meter bij de WK afstanden. Zelf was ze daar een stuk minder blij mee. "Ik heb deze race gestresst benaderd. Ik wilde er alles uithalen wat er in zit. Ik ben wel blij dat... Nou, eigenlijk ben ik helemaal niet blij. Het is extra frustrerend dat het er maar half uitkomt."

Waar Paul nog wel op het middenterrein stond bij de World Cup in Salt Lake City, daar ontbreekt hij in Calgary bij de WK afstanden. Dat heeft alles te maken met zijn volgende gevecht. De bokser is namelijk in trainingskamp. Eerder dit seizoen was Paul ook aanwezig in Heerenveen om Leerdam aan te moedigen.

Zelf begon Paul als YouTuber, maar inmiddels is zijn doel om wereldkampioen boksen te worden. Zo zei hij pas geleden: "Ik wil één van de grootste verhalen in de sporthistorie creëren: van een acteur bij Disney Channel naar wereldkampioen boksen in minder dan zes jaar."

Paul vocht laatst zijn eerste officiële partij, nadat hij eerst voornamelijk tegen andere bekende mensen of oud-vechters bokste. Hij won in de eerste ronde met een knock-out van André August. Op 2 maart vecht Paul tegen Ryan Bourland.