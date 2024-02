Jutta Leerdam biedt schaatsfans haar excuses aan: 'Ik ben wel gewoon in het stadion'

Jutta Leerdam heeft in Calgary haar schaatsfans alvast excuses aangeboden voor komend weekeinde. De onttroonde wereldkampioene op de 1000 meter laat de NK Sprint in Thialf schieten.

"Het is beter voor mij en voor mijn lichaam”, zei ze tegen De Telegraaf. Leerdam kampte dit seizoen onder meer met problemen aan haar enkel, maar pakte zaterdagavond toch nog brons op de 1000 meter. Vorig jaar werd ze nog wereldkampioene op haar favoriete afstand.

"Ik ben volgende week wel gewoon in het stadion, maar niet op het ijs”, aldus Leerdam, die het besluit al voor het WK had genomen. "Dus sorry voor iedereen die al tickets heeft gekocht. Maar gelukkig hebben we nog meer goede schaatssters in de ploeg. Die kan iedereen ook gewoon komen aanmoedigen.”