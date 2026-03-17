Bokser en entertainer Jake Paul geniet momenteel van een wintersportvakantie met zijn vriendin Jutta Leerdam. Daar steekt hij de draak met zichzelf in een ludieke video. De Amerikaan ging namelijk viraal na zijn toespraak bij een rally van president Donald Trump.

Dat had te maken met de enorme zweetplekken onder zijn oksels. Paul was uitgenodigd door Trump bij zijn speech in Kentucky. Hij werd door de president van de Verenigde Staten het podium op geroepen om ook het publiek toe te spreken.

De 29-jarige bokser had zich voor de gelegenheid gehuld in een lichtgrijs pak, maar daarin waren enorme zweetplekken zichtbaar onder zijn oksels. De beelden werden veelvuldig gedeeld op sociale media en ook in talkshows werd erover gesproken. "Nou, dat pák. Maar even serieus, die zweetplekken... Ik heb zelden iemand door z’n pak heen zien zweten. Weet je hoeveel je moet zweten?", zei presentator Humberto Tan bijvoorbeeld bij RTL Tonight.

Paul besloot dinsdag zelf op ludieke wijze te reageren op de mediastorm. Hij trok hetzelfde pak aan tijdens het snowboarden in het Franse wintersportoord Courchevel. Met zweterige oksels doet hij het bekende dansje op het nummer YMCA, waardoor zijn natte plekken nog beter zichtbaar zijn.

"Jullie haten, maar ik ben heter dan jullie allemaal", schrijft Paul bij de beelden. Aan het einde van de video laat hij zich in de sneeuw vallen. "Wat is het heet", verzucht hij.

Paul is met zijn schoonfamilie op vakantie. Topschaatsster Leerdam ging voor het eerst in twaalf jaar weer skiën met haar familie. Het schaatsseizoen zit er voor de 27-jarige al op. Ze beëindigde dat vroegtijdig na de Olympische Spelen, waar ze goud won op de 1000 meter en zilver op de 500. Ze sloeg vervolgens de WK sprint over om tijd door te brengen met Paul in zijn woonplaats Puerto Rico.