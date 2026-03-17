Jutta Leerdam is een bekend gezicht in Nederland, maar ook buiten de landsgrenzen eist ze steeds meer de aandacht op. De 27-jarige topschaatsster wordt door The Sun in een select rijtje geplaatst, wat ze zelf omschrijven als de 'koninginneclub'.

De Britse tabloid neemt een "kijkje in het glamoureuze leven van de meest sexy sportsterren". In het gezelschap is naast Leerdam plek voor onder anderen voetbalster Alisha Lehmann, (oud-)tennissters Aryna Sabalenka en Maria Sharapova en atlete Alica Schmidt. Ook influencers Paige Spiranac (golf), Kayla Simmons (volleybal) en Mikalya Demaiter (ijshockey) krijgen een vermelding.

'Stunt van 1 miljoen pond'

In het artikel worden de sportieve prestaties van Leerdam aangehaald, waaronder haar gouden olympische medaille op de 1000 meter in Milaan en het zilver op de 500 meter. "Maar Leerdams succes op het ijs was niet de enige reden waarom fans het over haar hadden tijdens de Spelen, na een stunt van 1 miljoen pond met een bh", schrijft het medium. Daarmee doelen ze op het openen van haar schaatspak, waarbij het logo van haar sponsor Nike te zien was.

Het pak waarin Leerdam naar goud schaatste werd voor 195.000 euro geveild. Ook dat wordt benoemd door The Sun. "Het afgelopen jaar was extreem druk voor de glamoureuze ster, die maar liefst 6,5 miljoen volgers op Instagram heeft", gaat het verder. "In maart vorig jaar kondigde ze haar verloving met YouTuber en boksster Jake Paul aan en ze schittert regelmatig in gewaagde outfits, waarmee ze fans een kijkje geeft in het luxueuze leven van het stel thuis."

Leven op de boerderij

Leerdam heeft juist de luxe op dit moment ingeruild voor het leven op de boerderij. Dat deelde ze met al haar volgers op TikTok. Haar verloofde Jake Paul kocht vorig jaar een ranch met een groot stuk grond in de staat Georgia.

Tussen de dieren en de rust heeft Leerdam tijd om terug te blikken op een waanzinnig seizoen. Ze droomde jarenlang van goud op de Olympische Winterspelen. Dat kwam in Milaan uit. De vraag is nu wat de toekomst brengt. Leerdam heeft er nooit een geheim van gemaakt om vroeg aan kinderen te willen beginnen met haar aanstaande man. Daar kan ze de komende tijd ook rustig over nadenken. Wie weet kondigt ze spoedig aan te stoppen met het topsportleven. Met haar bereik op sociale media kan ze bovendien nog genoeg geld verdienen.