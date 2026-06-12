De openingswedstrijd van het WK zorgde binnen het stadion voor spektakel en erbuiten voor chaos. Zo'n 200 gemaskerde demonstranten braken los van een grotere groep en zochten op zeer agressieve wijze de confrontatie met de Mexicaanse politie, die in groten getale aanwezig was rondom Mexico - Zuid-Afrika in de hoofdstad.

In Mexico is het al dagen onrustig rondom het WK voetbal. In de hoofdstad Mexico-Stad vonden meerdere protesten plaats van onder andere leraren, gestopte juryleden en families van vermiste personen. In het land worden zo'n 130.000 mensen vermist en georganiseerde misdaad is er een groot probleem. Daarom wordt er geprotesteerd, omdat politie zich nu inzet voor het WK in plaats van het zoeken naar deze mensen. Die protesten liepen rondom de openingswedstrijd uit de hand, schrijft de Britse kwaliteitskrant The Guardian.

Benzinebommen en bakstenen

Bij uitgang acht van het Azteca Stadion kreeg een groep van 200 demonstranten het aan de stok met de politie. Zij probeerden het stadion in te komen zonder kaartje. De relschoppers gooiden met benzinebommen en bakstenen, waardoor sommige agenten een medische behandeling nodig hadden. Uiteindelijk kreeg de politie de raddraaiers onder controle, maar daarvoor moesten wel tientallen arrestaties worden verricht. Dat meldt de Mexicaanse politie in een statement.

📍Chaos outside Azteca Stadium as thousands rally ahead of the Mexico-South Africa World Cup opener in Mexico City



⬛️Crowds voice fierce opposition to Mexican President Claudia Sheinbaum’s government just before kickoff



⬛️ Demonstrators clash with police, hurling traffic cones… pic.twitter.com/pafMo10r8N — Anadolu English (@anadoluagency) June 11, 2026

Protesten in Mexico

In eerste instantie hadden de protestanten nog meer plannen richting de opening van het WK. Zo wilden ze de fanmeeting op het bekende plein Zocalo verstieren. Vervolgens wilden ze de aftrap van de openingswedstrijd laten vertragen. Deze twee plannen lukten niet na kordaat optreden van de Mexicaanse overheden.

Ondertussen won thuisland Mexico de openingswedstrijd van het WK met 2-0 van Zuid-Afrika. Julian Quiñones en Raul Jimenez maakten de doelpunten. Het opvallendste was de grote hoeveelheid rode kaarten. Yaya Sithole en Themba Zwane werden namens de Zuid-Afrikanen vroegtijdig van het veld gestuurd en daar kwam de Mexicaanse verdediger Cesar Montes in de blessuretijd nog bij. Door de 2-1 overwinning van Zuid-Korea op Tsjechië is Mexico na de eerste speelronde in poule A wel groepsleider.

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