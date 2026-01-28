Johan Derksen is dan al 76 jaar oud, over verdwijnen van de televisie is bij hem echt nog geen sprake. Een van de drie dragers van het immens populaire praatprogramma Vandaag Inside zit nog altijd vijf keer per week zijn mening over van alles en nog wat te verkondigen, maar ooit komt daar een einde aan. Er moet dus een vervanger komen en daar is nu een eerste naam over gevallen.

Vandaag Inside zónder Derken is moeilijk voor te stellen, maar gezien zijn leeftijd komt dat moment sneller dichterbij dan verwacht. Of hij nou met pensioen wil of niet, SBS 6 en zenderbaas John de Mol zal toch over de toekomst na moeten denken. Bij de podcast Strikt Privé duidt Jan Uriot wie er volgens hem op de bekende stoel moet gaan zitten.

Victor Vlam

Het gaat volgens de showbizzdeskundige om niemand minder dan Victor Vlam. De 42-jarige media-expert schoof de afgelopen maanden al regelmatig aan bij Vandaag Inside aan de bar en is volgens Uriot een ideale vervanger van Derksen. "Ik ben een fan van hem. Ik vind hem heel goed omdat hij dingen durft te zeggen. Johan heeft ook het eeuwige leven niet, laat Victor lekker indribbelen, want hij hij is een hele goede vervanger van meneer Derksen."

Vervanger

Hoewel het ondenkbaar lijkt dat VI blijft bestaan zonder Derksen, zou het programma er goed aan doen om een snelle selectie te maken uit de potentiële vervangers. Bij het zoeken en vinden van een vervanger van René van der Gijp op de woensdag is het met eerst Albert Verlinde en later Wierd Duk ook lastig gebleken. Derksen is zo mogelijk nog belangrijker voor het programma.

'Alsof Derksen zijn mening niet voorbereidt...'

Maar met Vlam zou de talkshow gered kunnen worden van een potentiële kijkcijferdaling bij het vertrek van Derksen. "Zet hem er nou neer, want hij durft wat te zeggen en heeft een goede mening." De kritiek dat Vlam zijn mening te ver van te voren zou plannen, verwijst Uriot naar de prullenbak. "Alsof Derksen zijn mening niet voorbereidt als hij in de auto vanuit Grolloo zit. Victor Vlam moet vaker in Vandaag Inside komen."

Vandaag Inside

