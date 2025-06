Joey Veerman is met zijn gezinnetje naar Italië afgereisd om te genieten van een heerlijke zonvakantie. De voetballer van PSV is een maand geleden (voor de tweede keer) vader geworden, maar de jongste telg is al wel mee.

Veermans vriendin Chantalle Schilder houdt de piepjonge Jame stevig vast op de foto, zo laat ze zien op haar Instagram. Hun oudere zoon, Frenkie Joe, is natuurlijk ook mee. Hij is geboren in september 2023.

De familie Veerman geniet in Italië van heerlijke boottochtjes, de zonsondergang, mooie restaurantjes en de haven. Aan de emoji's van Schilder te zien geniet het stel ook van wijn, pasta, pizza, fruit en garnalen. 'Toppers, lekker genieten', reageert zangeres Monique Smit onder de foto. Zij kennen elkaar uit Volendam, waar zij alle drie geboren en getogen zijn.

Chantalle Schilder (vriendin PSV'er Joey Veerman) deelt eerste beelden van pasgeboren zoontje: 'Onze kampioen' Joey Veerman beleefde één van de mooiste weken uit zijn carrière. De middenvelder van PSV werd voor het weekend voor de tweede keer vader en werd zondag met PSV kampioen van Nederland. Zijn vriendin Chantalle Schilder deelt nu de eerste beelden van hun pasgeboren zoontje Jame.

Nagenieten in Italië

De middenvelder van PSV zal in Italië nog even nagenieten van de bizarre ontknoping van de Eredivisie. Zijn ploeg keek vlak voor het einde van de competitie tegen een achterstand van negen punten op Ajax aan, maar de Eindhovenaren wisten de boel toch nog om te draaien. Veerman verklapte dat zijn vriendin twee dagen voor de kampioenswedstrijd is bevallen en dat bleek maar goed ook: "Ik wilde zeker niet thuisblijven en dat wilde mijn vriendin ook niet."

Hans Kraay jr. en PSV'er Joey Veerman zorgen voor hilariteit over 'perfecte timing' van vriendin: 'Ik begon het wel te voelen' Joey Veerman stond als een van de eerste PSV'ers feest te vieren na het behalen van het kampioenschap. De middenvelder had een extra reden voor een feestje. Hij werd vlak voor het beslissende weekend voor de tweede keer vader. Zijn vriendin Chantalle Schilder beviel afgelopen vrijdag van een zoontje. Het leverde een hilarisch interview met ESPN-verslaggever Hans Kraay jr. op.

'Een van de mooiste weken'

Hans Kraay Jr. sprak hem na de kampioenswedstrijd namens ESPN en vroeg natuurlijk even naar de baby. "Jame is de naam? Niet gedacht aan Hansie?", vroeg hij gekscherend. Veerman deed alsof hij daar serieus over nadacht. "Hansie, Hansie...Wel een mooie naam. Maar nee, misschien bij de volgende", knipoogde hij naar de grappende verslaggever.

Veerman voelde het wel, gaf hij na afloop van de wedstrijd aan. Daarmee doelde de Oranje-international op het meemaken van de bevalling en vervolgens de druk van de titelstrijd. Maar eind goed, al goed: "Achteraf is het geweldig met het kampioenschap en de geboorte van die kleine. Dit is één van de mooiste weken van mijn leven."