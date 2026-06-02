Zanger Cornelis Willem Heuckeroth, oftewel Gordon (57), heeft het erg lastig met het voltooien van een sportieve uitdaging. Hij is door tijdschrift Men's Health gevraagd om covermodel te zijn. Maar dan moet hij wel flink afvallen en spieren kweken.

De cover van de Men's Health is voor diverse bekende Nederlanders een doel in hun loopbaan. Ze gaan dan een traject in, waarin ze in een korte periode een zo fit mogelijk lijf krijgen. Het eindresultaat is een fotoshoot voor de cover van het bekende magazine. Zo stond onlangs voormalig sportpresentator Humberto Tan nog met zijn zoon op de cover. Ex-topvoetballer Wim Kieft, die deelnam aan het tv-programma Nog Een Keer Fit, moet er juist niets van weten.

Enorme dip bij Goron

Gordon geeft via Instagram een update over zijn traject richting de gedroomde covershoot. Het gaat niet helemaal van harte, zegt de entertainer.

"Afgelopen weken waren het zwaarst, mentaal gezien een enorme dip....vooral het eten werd een probleem omdat ik gewoon geen trek had in wat dan ook. Dan nog verhuizen en mijn zaak verkocht dus tel uit je winst. Maar zonder strijd geen overwinning, we gaan door!"

Humberto Tan als covermodel

Bij Radio 100 geeft hij meer details prijs. "Ik zat er echt helemaal doorheen", aldus Gordon.

"Die druk die er op ligt. Want hoe dichterbij je komt, en dan kijk je naar je lichaam, dat ga ik nooit voor elkaar krijgen. En dan zie ik die foto's van Humberto Tan. Dan denk ik, ja... Ik heb besloten dat ik daar niet naar moet kijken. Ik ga gewoon de beste versie van mezelf neerzetten. Maar ik ga niet helemaal afgetraind worden en opgepompt, want daar heb ik helemaal geen zin in."

Oude lijf van Gordon

Met zijn begeleider Jasper heeft hij gesprekken over zijn mentale issues. "Als het niet lukt, dan lukt het niet", zo berust hij alvast, ook om voornoemde druk wat te verlichten. "Ik heb nu weer de energie gevonden om verder te gaan. Want ik moet zeggen, ik kijk naar mijn oude lijf en denk: nou..."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover