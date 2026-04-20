Johan Derksen hoopte bij zijn terugkeer in een voetbalstadion op groots succes van zijn 'cluppie' NEC. Hij kwam echter van een koude kermis thuis aangezien de Nijmegenaren totaal werden afgedroogd. Daags na zijn bezoekje hekelt hij vooral de supporters.

Johan Derksen keerde na een afwezigheid van vijfentwintig jaar weer terug in een voetbalstadion. 'Zijn' NEC moest en zou voor het eerst ooit een grote prijs pakken, door AZ in de finale van de beker te verslaan. Dat ging echter compleet mis voor de Nijmegenaren, want ze kregen met 5-1 op de broek. Derksen vond het desondanks gezellig, maar heeft ook veel moeite gehad met de nieuwe regels.

'Onbegrijpelijk'

Zoals de 77-jarige Derksen bekend staat, begon hij buitengewoon positief. "Goh, wat was het koud zeg", aldus de oud-profvoetballer in Vandaag Inside. "Het was onbegrijpelijk dat de AZ-supporters voor de wedstrijd al aan het knallen waren en er rook kwam. En dat de NEC-supporters dat na de rust ook weer deden."

"Het is niet leuk als je iedere avond aan het raaskallen bent op TV, want iedereen kent je in het stadion. Het is te gênant voor woorden", vervolgt Derksen, die zich vooral ergerde aan een ieder die hem herkende: positief of negatief. Hij koos er voor om te vertrekken op het moment dat er in zijn ogen niks meer te halen viel. "Bij de 3-0 ben ik weggegaan."

Nijmeegse reünie

Ondanks de grote teleurstelling heeft Derksen alsnog genoten van zijn rentree op de tribune. "Het was heel gezellig, want het was een reunie van Nijmegenaren met onder andere Marcel Boekhoorn", licht hij daarover toe. Al vond hij het vertrouwen vooraf wat overdreven. "Die Nijmegenaren kwamen er naartoe en waren de overwinning al voor de wedstrijd aan het vieren. Het halen van de finale werd al als groot succes gevierd."

"Maar het was heel pijnlijk", meent Derksen. "In de comeptitie heeft NEC twee keer gewonnen van AZ, maar dit keer kwamen ze er totaal niet aan te pas. Ze zijn het helaas niet gewend om grote wedstrijden spelen", besluit hij. Of we Derksen ooit nog terugzien in een voetbalstadion is nog onduidelijk. Wellicht als NEC ooit nog een keer tot de finale van de beker rijkt.