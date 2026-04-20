Er gaat flink aan Estavana Polman getrokken worden in de televisiewereld om haar vast te leggen voor programma's en talkshows. Vandaag Inside heeft al een streepje voor, want daar schoof de afzwaaiende tophandbalster al meermaals aan. Ook na het bekendmaken van haar aanstaande pensioen was VI er als de kippen bij om haar in te bellen. Johan Derksen waakt echter voor 'linke soep' rondom de vriendin van ex-topvoetballer Rafael van der Vaart.

Na het huidige seizoen met Rapid Boekarest stopt de 33-jarige Polman met handballen. Eerder zegde ze ook al Oranje vaarwel. Dus komt over enkele maanden een einde aan haar topsportleven en kan ze zich richten op andere projecten en uitdagingen. Een grote wens van haar is om op de Nederlandse tv te zien te zijn. Derksen is fan van haar, maar ziet het ook niet zomaar gebeuren dat ze een vast gezicht wordt bij VI.

'Dat is het probleem met Estavana...'

"Estavana lonkt nu naar de tv-wereld en andersom, met RTL en SBS die zeer geïnteresseerd zijn in haar", zegt Derksen in zijn podcast Groeten uit Grolloo. "Ze wil natuurlijk een paar centjes verdienen en dan moet je niet bij de publieke omroep zijn. Ze laat de aanbiedingen nu over haar heen komen. Het enige probleem met Estavana is dat ze een hartstikke leuke meid is, maar dat niemand weet wat ze echt kan en wat haar kwaliteiten zijn."

'Daardoor is het heel gevaarlijk'

Ze heeft wel al wat tv-ervaring, met optredens bij talkshows als Vandaag Inside en het presenteren van het reisprogramma 'Beter Laat dan Nooit'. Maar dat was het dan ook. "Ze heeft een paar keer bij ons gezeten en babbelt lekker mee en is altijd gezellig. Maar ik weet niet of het iemand is die inhoudelijk iets toe kan voegen. Daardoor is het heel gevaarlijk om iemand als Estavana voor heel veel geld aan te trekken als je niet zeker bent wat het wordt met haar."

'Linke soep'

Volgens Derksen hoeft Polman niet meteen presentatrice te worden, maar wil ze 'meepraten aan de talkshowtafels'. "Maar dat is linke soep. Wij (van Vandaag Inside, red.) hebben wel vertrouwen in haar en zouden haar zo willen, maar daar hangt een prijskaartje aan. Als je niet precies weet wat je iemand moet doen, ga je diegene niet voor veel geld contracteren. Ik begrijp best dat ze een keuze moet maken en dat ze daar even moete mee heeft."

'Je moet je nooit laten misbruiken'

Polman moet niet blind in de gouden toekomst geloven die iedereen haar voorspiegelt. "Je moet wel realist blijven en zij ook. Je moet je nooit laten misbruiken voor een programma waardoor je afgaat en je eigen carrière kapotmaakt. Niemand heeft een hekel aan Estavana en wij hebben haar er graag bij. Ook omdat we graag een vrouw in ons midden hebben."

René van der Gijp

Een rol zoals René van der Gijp, die de humor aan tafel brengt, ziet Derksen wel zitten. "Wat mij opvalt is dat ze van het scherm spat. Ze brengt vrolijkheid aan tafel en dat is eigenlijk dezelfde rol als dat Van der Gijp heeft. Zij brengen de lach aan tafel en dat is wel belangrijk als je er verder daar een paar zuurpruimen hebt zitten."