Wilfred Genee en Arjen Robben hadden afgelopen weekend een akkefietje langs het voetbalveld. Dat komt donderdag opnieuw ter sprake in Vandaag Inside. Na een statement van FC Groningen springt Johan Derksen voor zijn VI-collega in de bres.

Zoon Luca van Genee nam het met Victoria in Loosdrecht op tegen de zoon van Robben, Kai, in FC Groningen Onder 14 waarvan de voormalig Oranje-international trainer is. De 42-jarige Robben was in gesprek met de scheidsrechter van dienst, toen Genee zich met de situatie kwam bemoeien. Wat volgde was een duw en een woordenwisseling. Dat werd ook vastgelegd op camera.

In Vandaag Inside wordt donderdag de woede-uitbarsting van Real Madrid tegen de scheidsrechter besproken na de rode kaart voor Eduardo Camavinga in het Champions League-duel tegen Bayern München. Het bruggetje naar het akkefietje met Robben is snel gemaakt. "Je ziet het bij de jeugd al elke week. Het gaat elke keer over de scheidsrechter. Die is helemaal de lul, elke week opnieuw", zegt Genee.

'Ik was trots op je'

"Ja maar jij hebt die Arjen Robben keurig gecorrigeerd hoor. Ik was trots op je", reageert Derksen. Vervolgens spreekt Genee zich uit over de reactie van FC Groningen op het voorval. "Wat wij zien en weten is dat Arjen fanatiek en enthousiast is als trainer/coach", schreef de club. "En omdat Arjen in onze ogen niets onbehoorlijks doet, beschouwen wij deze kwestie als afgedaan"

Daar is Genee het niet helemaal mee eens. "Nee maar ik bedoel, als je dan als club gaat roepen: 'Hij is fanatiek en enthousiast', dan denk ik: ja, maar hij kan het ook een tandje minder doen. Dat is toch niet zo moeilijk?", vraagt hij zich af. "Ik vind het ook een belachelijke reactie van FC Groningen om te zeggen: we houden van een begeisterde trainer enzo en hij wil graag winnen", zegt Derksen.

"Ja ze willen allemaal graag winnen, maar een international met zijn staat van dienst die zich bij een jeugdwedstrijd zo misdraagt. Ja, hij hoeft er niet uitgestuurd te worden, maar voer eens een gesprek met die jongen", is zijn advies.