Johan Derksen heeft in de laatste uitzending van Vandaag Inside gereageerd op een onthulling van Hélène Hendriks. De analist hoorde in de podcast van de presentatrice dat ze graag naakt slaapt en merkt op dat hij dat met haar gemeen heeft. Vervolgens wordt er aan tafel veel gegrapt over het fragment.

In de HNM Podcast van Hendriks met vriendinnen Noa Vahle en Merel Ek onthullen de dames regelmatig dingen over hun privéleven. Zo vertelde de sportpresentatrice onder andere dat ze graag 'naakt slaapt' in de laatste uitzending. Ook bijvoorbeeld in hotels en soms als mensen naast haar slapen. Die onthulling van Hendriks is voor de mannen van Vandaag Inside natuurlijk koren op de molen.

'Dan hebben we iets gemeenschappelijks'

Presentator Wilfred Genee vraagt Derksen of hij dit al wist van Hendriks, die vroeger ook regelmatig aanschoof bij de talkshow. "Dat weet ik uit ervaring ja. Ik namelijk ook. Wij hebben iets gemeenschappelijks", grapt Derksen over zijn adamskostuum tijdens het slapen.

'Het zijn viespeukjes'

Vervolgens laten de mannen het fragment uit de podcast zien aan de kijkers en daarna gaan ze op cynische wijze helemaal los. "Zo ordinair", trapt Genee af. "Het is heel plat. Ik snap niet dat Talpa hier geen stokje voor steekt", is ook Derksen fel met een glimlach. Ook René van der Gijp doet nog zijn zegje. "Die meiden hebben het naar hun zin joh, maar het zijn wel viespeukjes", vertelt de oud-voetballer tot hilariteit van het publiek.

Van der Gijp gaat dan ook nog even door over het onderwerp. "Je komt daar nu achter. Hier kunnen ze het nog verbloemen, maar met zo'n podcast denk je dat niemand luistert. Je zit met zijn drietjes en je ziet niemand, dan ga je opeens vieze dingen zeggen", grapt de oud-voetballer over de onthulling van Hendriks.

Tafelgast en politicus Jesse Klaver laat zich niet verleiden tot schunnige onthullingen. De fractievoorzitter van de nieuwe partij PRO (Progressief Nederland) vertelt alleen dat hij in bed slaapt en zijn kind nog regelmatig tussen hem en zijn vrouw inslaapt.