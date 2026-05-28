Hélène Hendriks, Noa Vahle en Merel Ek zijn behoorlijk druk. Toch vindt het drietal iedere week tijd om hun fans bij te praten over de laatste gebeurtenissen in de televisiewereld. En voorlopig gaan de drie vriendinnen er nog even mee door. "En we hebben nog iets heel erg leuks."

Het drietal maakt sinds eind 2025 een podcast. Zelf omschrijven ze HNM als volgt: "Je hoort de verhalen die je nooit ziet: wat er in het stadion blijft liggen, wat er op de set wordt weggelachen en alles wat buiten beeld gebeurt. Van werk tot privé, van discussies tot eerlijke genante bekentenissen. Natuurlijk praten ze ook over alles wat hen opvalt en bezighoudt, binnen én buiten de televisie."

Drietal kondigt 'nog iets heel erg leuks' aan

Deze week schoven Hendriks, Vahle en Ek aan voor de laatste reguliere uitzending van het eerste seizoen. Daarbij had het drietal gelijk groot nieuws. "Mogen we dat al aankondigen? We gaan door na de zomer", is Vahle enthousiast. "Maar ik kan je wel vertellen: we gaan er weer niks aan verdienen", grinnikt Hendriks. "Dat denk ik ook niet", bevestigt Vahle.

Maar er is meer goed nieuws voor de luisteraars: "We hebben nog iets heel erg leuks, want er komt ook een zomerspecial aan", onthult Vahle. Dat heeft alles te maken met het WK. "We dachten: het is wel zonde als we dan geen podcast maken met de twee meest getalenteerde voetbalpresentatoren van Nederland", vertelt Ek, doelend op Hendriks en Vahle.

WK 2026

De eerste aflevering van de special is op 11 juni. Dat wordt nog een hele logistieke onderneming. Vahle reist het Nederlands elftal achterna naar de Verenigde Staten, zij slaan hun tenten op in Kansas City. Hendriks is dan net thuis van Curaçao, waar ze De Oranjezomer per 1 juni gaat uitzenden. "Dan ga ik jullie missen", reageert Ek. "Jij zit zeven weken in Amerika", wijst ze naar Vahle. Die reageert: "Als ze wereldkampioen worden..."

