Het zijn spannende dagen voor Jutta Leerdam. De verloofde van de topschaatsster staat namelijk voor zijn grootste gevecht uit zijn carrière. Jake Paul neemt het op tegen voormalig wereldkampioen Anthony Joshua en Leerdam heeft de Amerikaan nog een duwtje in de goede richting gegeven.

'Laten we zeggen dat mijn man niet bang is voor een uitdaging', merkt de 26-jarige Leerdam terecht op. Er heerst de nodige angst in de vechtsportwereld dat Paul de partij met Joshua niet aan zou kunnen. Zo is de Engelsman liefst 1,98 meter, tegenover de 1,85 meter van The Problem Child.

'Ik ben zo trots op je, babe', gaat Leerdam verder. 'Ik heb zoveel respect voor je weerstand, je neemt veel uitdagingen aan waar veel mensen te bang voor zouden zijn. Ze maken geen mensen meer zoals jij.'

'Ik zou me zorgen maken als ik Jutta was'

Ook in de Sportnieuws.nl-podcast EN Door met Ellen Hoog en Naomi van As werd het gevecht besproken. De twee olympische hockeykampioenen kijken enorm uit naar dat gevecht, maar vrezen wel een beetje voor Paul. "Joshua is gewoon een gigantisch grote gast die überhaupt nog niet eens gestopt is, dus die is nog hartstikke fit en twee keer zo groot als Jake Paul", vertelt Van As.

De oud-tophockeyster leeft ook mee met Leerdam door het gevecht: "Ik zou me zorgen maken als ik Jutta was. Ik zou het wel spannend vinden als mijn vriend tegen zo'n grote gozer moet matten." Hoog sluit zich daar volledig bij aan: "Zo, niet normaal man! Ik zou het echt spannend vinden."

Olympische Spelen

Terwijl Paul in volle voorbereiding is op het gevecht dat vrijdagavond plaatsvindt, maakt Leerdam zich op voor het cruciale olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Dat toernooi begint op 26 december en duurt vijf dagen. In Thialf worden de Nederlandse tickets voor de Olympische Winterspelen verdeeld.

Voor Leerdam lijken het haar laatste Spelen te worden. Zij wil nog één keer alles geven voor een gouden plak op de 1000 meter. Vier jaar geleden pakte zij zilver. Na dit schaatsseizoen is haar wens om een gezin te schaatsen met Paul, op zijn landgoed in Puerto Rico.