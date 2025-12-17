Bokser Anthony Joshua neemt het in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) op tegen Jake Paul. Zijn tienjarige zoon Joseph zal hoogstwaarschijnlijk niet aanwezig zijn. De 36-jarige houdt zijn privéleven namelijk liever gescheiden van zijn sportcarrière. Hij praat er thuis dan ook amper over.

Joshua werd in 2015 vader van zoon Joseph met zijn ex-vriendin Nicole Osbourne. Joseph is niet bepaald geïnteresseerd in de carrière van zijn vader. Ook niet nu hij het zal opnemen tegen bokser en YouTube-sensatie Jake Paul. "Hij weet vast wel wie Jake is, maar ik neem het boksen niet mee naar huis", zegt de tweevoudig zwaargewichtkampioen.

'Wiskunde en de zin van het leven'

"Eerlijk gezegd heeft hij het niet over het gevecht gehad. Ik ben er zelf ook niet over begonnen." Ze praten liever over andere dingen. "Zoals wiskunde en de zin van het leven."

Toch probeert Joshua zijn zoon wel iets mee te geven uit zijn topsportmentaliteit. "Ik spreek met hem over zelfvertrouwen, maar niet over mijn carrière enzo. Het is niet dat ik zeg: 'Zoon, weet je wat ik vandaag voor klap heb uitgedeeld in de gym.'"

'Hou je mond, pap'

"Dan zou hij denken: hou je mond, pap. Ik val hem er niet mee lastig. Maar hij weet echt wel wat ik doe." Dat was ook al het geval voordat hij het veelgesproken duel met Paul aanging. "Maar nu heeft hij er nog steeds niet naar gevraagd. Ik neem boksen ook nooit mee naar huis."

Het gevecht werd pas enkele weken geleden aangekondigd. In eerste instantie zou Paul het opnemen tegen Gervonta Davis, maar die werd ervan beschuldigd dat hij zijn ex-vriendin had mishandeld. De verloofde van Jutta Leerdam won twaalf van zijn dertien professionele boksgevechten, maar zo'n grote tegenstander als Joshua trof hij nog nooit. De Brit werd in 2012 olympisch kampioen en was tussen 2017 en 2021 gedurende twee periodes de wereldkampioen in het zwaargewicht.

Beiden zullen ongeacht de uitslag een flink geldbedrag krijgen voor het gevecht, dat wordt uitgezonden via Netflix. Volgens de geruchten krijgen beide vechters liefst 60 miljoen euro.