Vandaag Inside is een van de bestbekeken praatprogramma's op de Nederlandse televisie. Het succes werd dit jaar zelfs bekroond met een tweede Televizier-Ring. Toch werd de plank donderdag volledig misgeslagen volgens kijkers. "Een van de slechtste uitzendingen ooit."

Het programma van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen heeft altijd trouwe fans gehad. Toch klinkt er na de uitzending van donderdagavond veel kritiek op sociale media. Ook mediakenner Victor Vlam is niet te spreken over de talkshow.

Keiharde kritiek

Vlam schuift zelf regelmatig aan in talkshows op SBS6. Dit keer liet hij zich op X uit over de uitzending van VI. "Vlak voor de winterstop heeft Vandaag Inside een van de slechtste uitzendingen ooit", schrijft hij.

"Laag energieniveau. Saai. Slechte line-up (Arend-Jan en Renske zijn te veel dezelfde types)", somt hij op. Arend-Jan Boekestijn was te gast aan de bar. Oud-politica Renske Leijten zat aan tafel en kon op veel kritiek rekenen.

"Tot overmaat van ramp was er een ongemakkelijk moment toen Leijten bloedserieus in de veronderstelling verkeerde dat Raymond (Mens, red.) een Trump-fan is (in plaats van een journalistiek duider). Misschien moet ze eens naar het programma kijken", aldus Vlam.

"Dit is een kernramp van a tot z", besluit hij. Menig kijker is het met hem eens, zo blijkt uit de reacties. "Ineens werkt het niet meer", schrijft iemand. Een ander reageert: "VI is dood. Opperdepop. Uitgewerkt. Het is wel klaar."

Winterstop

De mannen van VI hebben binnenkort vakantie. Het programma gaat namelijk de winterstop in. In het nieuwe jaar keren de oud-voetballers en presentator weer terug op tv. Het wordt een bijzonder jaar met het WK voetbal in Mexico, Canada en de Verenigde Staten.

Curaçao

De uitzendingen zullen tijdens het eindtoernooi worden gemaakt op Curaçao, dat zich onder leiding van bondscoach Dick Advocaat voor het eerst plaatste voor het WK. Derksen ziet enorm op tegen het tripje naar het tropische eiland.

"Ze wilden zelfs eerst dat ik er vier weken bij zou zijn, maar dat vond ik te lang. Hélène Hendriks doet nu de laatste twee weken in plaats van mij", zei de bromsnor erover. Hij doet het met flinke tegenzin, maar moet wel vanwege de contractuele verplichtingen. "Als John de Mol eraan verdient - hij moet ons betalen - dan heeft hij het recht om het te doen."