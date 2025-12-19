In de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) vindt het veelbesproken gevecht tussen Jake Paul en Anthony Joshua plaats. Dat is ook de mannen van Vandaag Inside niet ontgaan. Volgens René van der Gijp moet de verloofde van Jutta Leerdam vrezen voor zijn leven. "Dan is 'ie dood."

De Amerikaan neemt het op tegen de 26-jarige bokslegende Joshua, die al meerdere zwaargewichttitels en olympisch goud op zak heeft. Het wordt de sterkste tegenstander tot nu toe voor Paul. Er zijn daarom ook zorgen om hem.

Zo ook in Vandaag Inside. "René, denk jij dat Jake Paul die bokswedstrijd eigenlijk overleefd?", vraagt presentator Wilfred Genee zich af. "Ze zullen toch wel afgesproken dat als hij even een tik krijgt waardoor hij een beetje afwezig is, dat 'ie hem er geen hengst overheen geeft", antwoordt Van der Gijp.

'Dan is 'ie dood'

"Dan is 'ie dood", zegt hij vervolgens stellig. Ook Genee maakt zich zorgen en kan zich voorstellen dat schaatskampioene Leerdam ook niet rustig zal kijken naar haar vriend. "Als ik die Jutta Leerdam zou zijn, zou ik echt denken van...", zegt hij. Daarna wordt hij onderbroken door Johan Derksen. "Maar voor dat bedrag zou ik ook de ring in stappen." Volgens de geruchten zouden beide vechters zeker 60 miljoen dollar krijgen, ongeacht de uitslag.

"Ja maar Johan, hij heeft alleen maar tegen afgekeurde WW'ers gevochten. Mike Tyson", aldus Van der Gijp. Vorig jaar won Paul van de 59-jarige bokslegende. Tegen Joshua heeft Paul volgens het trio geen schijn van kans om te winnen. "Dit doet hij puur voor het geld", benadrukt Derksen nogmaals.

Rico Verhoeven

Van der Gijp haalt ook een voorbeeld van kickbokser Rico Verhoeven aan. "Hij had Jamal Ben Saddik in de hoek staan. Toen gaf hij hem een paar klappen, dat hadden wij niet overleefd. En dat gaat bij hem ook gebeuren hè", wijst hij naar Joshua. "Als hij Paul in de hoek heeft en hij slaat door, slaat 'ie hem dood."

Jutta Leerdam

De Nederlandse Leerdam sprak zich ook al uit over de enorme uitdaging van haar verloofde. "Laten we zeggen dat mijn man niet bang is voor een uitdaging", merkt de 26-jarige terecht op. Er heerst ook de nodige angst in de vechtsportwereld dat Paul de partij met Joshua niet aan zou kunnen. Zo is de Engelsman liefst 1,98 meter, tegenover de 1,85 meter van The Problem Child.