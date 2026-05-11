Max Verstappen en Kelly Piquet hebben samen genoten van een rustig weekendje samen. De Formule 1-coureur had na zijn optreden in Miami een week vrij en die tijd bracht hij door met zijn geliefde en hun dochter Lily. Piquet deelde daar zeldzame beelden van.

Verstappen en Piquet waren ruim een week geleden nog allebei in Miami, want daar moest de Red Bull-coureur aan de bak tijdens de vierde race van het F1-seizoen. Na drie rampzalige weekenden eindigde de viervoudig wereldkampioen zowel in de sprint- als de hoofdrace als vijfde en dat was een opsteker, want hij kon zich qua snelheid eindelijk weer eens meten met de snelste auto's.

Er leek na het raceweekend in de Verenigde Staten dus weer licht aan het einde van de tunnel en het lijkt erop dat het humeur van Verstappen een week later nog altijd goed is. Dat is misschien ook niet zo gek, want afgelopen weekend genoot hij samen met zijn vriendin Piquet van een hele mooie dag aan het strand.

Verstappen geniet met Piquet en dochter

De Braziliaanse deelde op haar Instagram meerdere beelden van hun avontuur samen en die zijn om jaloers van te worden. Piquet deelt foto's met haar dochter Lily op het strand en ook komt er een heel smakelijke pasta voorbij. Verstappen blijkt er ook bij te zijn geweest, want hij is ook op de gevoelige plaat vastgelegd. De F1-coureur heeft zijn 1-jarige dochter vast, terwijl Piquet naast hem staat in het zonnetje.

Piquet stond zondag op haar Instagram al stil bij Moederdag. De Braziliaanse heeft één dochter meer dan Verstappen, want zij heeft er ook al eentje uit een eerdere relatie met voormalig Formule-1 coureur Daniil Kvyat. Piquet noemde het zijn van een moeder voor haar twee kinderen 'haar grootste prestatie'.

Max Verstappen met Kelly Piquet en dochter Lily.

24 uur van Nürburgring

Verstappen hoeft pas op 24 mei weer in actie te komen in zijn Red Bull, maar zijn vrije periode eindigt al snel. Komend weekend maakt hij namelijk zijn opwachting bij de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen zal donderdag al in actie komen tijdens de eerste kwalificatietrainingen. Op vrijdag is dan de echte kwalificatie en de race begint zaterdag om 15.00 uur. De finish is uiteraard 24 uur later. Verstappen doet samen met Jules Gounon, Dani Juncadella en Lucas Auer mee.

