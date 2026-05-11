Max Verstappen stapt komend weekend niet in zijn Red Bull-bolide, maar in een GT3-auto. De Nederlandse coureur gaat namelijk debuteren in de iconische 24 uur van de Nürburgring. Dit zorgde gelijk voor een unicum voor het evenement.

Verstappen is het seizoen in de Formule 1 matig begonnen. De viervoudig wereldkampioen staat momenteel zevende in de stand om het WK en stond tijdens de eerste vier races nog geen enkele keer op het podium. Echter is Verstappen door zijn lange dominantie in de sport zich al reeds aan het oriënteren in andere klassen in de autosport.

Record gesneuveld

Zo kondigde Verstappen begin maart aan mee te gaan doen aan de 24 uur van de Nürburgring, een langeafstandsrace op het iconische Duitse circuit de Nordschleife. Op 21 maart debuteerde de Nederlander al in een race op het circuit. Verstappen won gelijk de race samen met zijn teamgenoot. Echter werden ze later gediskwalificeerd wegens het gebruiken van te veel banden.

Verstappen komt komend weekend weer terug op de Nürburgring. Hij gaat debuteren aan het evenement. Dit zorgde gelijk dat er ene illuster record werd verbroken. Het evenement was tot dit jaar namelijk nog nooit volledig uitverkocht, maar dankzij de aanwezigheid van Verstappen wel. Er wordt verwacht dat er meer dan 300.000 racefans naar Nürburg komen.

Op de ring gaat Verstappen samen met zijn teamgenoten Jules Gounon, Dani Juncadella en Lucas Auer op jacht naar de zege in de klasse Mercedes GT3. Net als tijdens een Formule 1-weekend wordt er getraind en gekwalificeerd. Er zijn drie kwalificatiesessies, waarin steeds de snelste auto's doorgaan. In het laatste deel strijden de twaalf snelste bolides om pole position. Al het racegeweld is live te zien bij Viaplay.

Tijdschema 24 uur Nürburgring

Donderdag 14 mei

Kwalificatietraining 1: 13.15 uur tot 15.15 uur

Kwalificatietraining 2: 20.00 uur tot 23.30 uur



Vrijdag 15 mei

Top Qualifying 1: 10.15 uur tot 10.45 uur

Top Qualifying 2: 11.05 uur tot 11.35 uur

Kwalificatietraining 3: 12.00 uur tot 13.05 uur

Top Qualifying 3: 13.35 uur tot 14.35 uur



Zaterdag 16 mei

Start race: 15.00 uur



Zondag 17 mei

Einde race: 15.00 uur

