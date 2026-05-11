Kelly Piquet was vorige week van de partij bij de Grand Prix van Miami om Max Verstappen te steunen, maar dit weekend had de F1-coureur een keertje vrij. Zijn vriendin

Piquet is de trotse moeder van twee dochters. Ze had vroeger een relatie met voormalig F1-coureur Daniil Kvyat en kreeg met hem in 2019 Penelope. Ironisch genoeg was Kvyat de man die in 2016 bij Red Bull werd vervangen door Verstappen en laat dat nu net de man zijn waarmee Piquet haar tweede dochter verwelkomde. Lily werd vorig jaar geboren en is het eerste kindje van Verstappen en Piquet samen.

'Dat is mijn grootste prestatie'

Voor Piquet is Moederdag dus sinds enkele jaren nog specialer geworden en dat blijkt wel uit een bericht dat ze op haar Instagram deelt zondag. De Braziliaanse plaatst op het sociale medium een foto met haar twee dochters. "Vrolijke Moederdag aan alle mama's die er zijn. Moeder zijn voor mijn twee meiden is mijn grootste prestatie", schrijft Piquet bij die foto.

De vriendin van Verstappen staat vervolgens ook nog stil bij haar eigen moeder. Ze is de dochter van de Nederlandse Sylvia Tamsma. "En in het bijzonder ook een vrolijke Moederdag aan mijn moeder", zet Piquet bij een afbeelding van haar eigen moeder.

Piquet bij GP Miami

Piquet en Verstappen hadden dit weekend zoals wel vaker de afgelopen tijd even wat rust. Door de oorlog in het Midden-Oosten werden de GP's in Bahrein en Saoedi-Arabië afgelast en daardoor hoefde Verstappen heel de maand april geen race in de Formule 1 te rijden, al maakte hij wel zijn opwachting in Duitsland in een andere raceklasse.

In Miami moest hij vorige week weer eens in zijn Red Bull stappen. Daar werd hij gesteund door meerdere familieleden en ook Piquet was van de partij. Verstappen eindigde daar als vijfde en dat gaf weer wat hoop na een moeizame start van het seizoen. De volgende keer dat Verstappen aan de bak moet is op zondag 24 mei. Dan staat de Grand Prix van Canada op het programma.

