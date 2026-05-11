Voormalig Formule 1-coureur Logan Sargeant is ervan overtuigd dat Max Verstappen zal domineren als hij besluit voor het Ford Hypercar-team in het World Endurance Championship (WEC) te rijden.

Verstappen is bezig met zich te oriënteren buiten de Formule 1 om. Zo gaat de viervoudig wereldkampioen komend weekend zijn debuut maken op de iconische 24 uur van de Nürburgring. Door zijn deelnamen daaraan en zijn huidige matige seizoen in de Formule 1, speculeren velen dat hij binnenkort de overstap zal maken naar andere racedisciplines.

Toekomst bij Ford?

Ford stapt in 2027 in de Hypercar-klasse van het WEC, wat betekent dat het team ook zal deelnemen aan de meest prestigieuze race: de 24 uur van Le Mans. Deze race staat hoog op Verstappens verlanglijstje. Door de nieuwe samenwerking tussen Red Bull en Ford in de Formule 1, zou hij de kans kunnen krijgen om ook de Ford Hypercar te besturen, mits zijn schema het toelaat.

Logan Sargeant, die tussen 2023 en 2024 voor het Williams-team in de Formule 1 reed, komt momenteel uit voor Ford in de LMGT3-klasse van het WEC. Vanaf volgend seizoen kruipt de Amerikaan achter het stuur van de Ford Hypercar, die dit jaar zijn testdebuut maakt op diverse circuits.

'Als hij rijdt, hoop ik dat het in mijn auto is, dat is zeker'

De Amerikaan droomt ervan om in de toekomst samen te werken met Verstappen "Als hij rijdt, hoop ik dat het in mijn auto is, dat is zeker. Naar mijn mening is Max de beste aller tijden. Dus als ik de auto met hem kan delen, zou dat een enorm voorrecht en een groot voordeel zijn", aldus de Sargeant, die de loftrompet verder steekt.

"Hij is de snelste coureur ter wereld. Waarschijnlijk zal hij beter zijn dan wie dan ook. Ik zou liever hebben dat dit in mijn auto is dan in een andere. Het gaat veel verder dan de rijstijl, zien wat hij doet met de beschikbare middelen in elke ronde, hoe hij zich aanpast. Het is duidelijk dat hij zoveel ervaring heeft uit de Formule 1. Het zou gemakkelijk voor hem zijn om zich aan te passen. Je kunt zoveel leren van iemand zoals hij. Je kunt geen vier wereldtitels winnen zonder de snelheid die hij bezit. Je ziet zelfs wanneer hij niet in de beste auto zit, hij er toch een weg in vindt. Dat kun je niet van iedereen zeggen", legde Sargeant uit.

